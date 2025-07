SZKKA: Gyurka János elégedett játékosaival

– Nyolchetes felkészülést terveztünk a bajnokság kezdetére. Az első héten vagyunk túl, ez az időszak a játékosok fizikai és mentális felméréséről szólt. – mondta Gyurka János, az SZKKA vezetőedzője a klub honlapjának. – Most kezdődött az a fázis, ahol már a kézilabda-specifikus elemek fejlesztésén van a hangsúly. A csapat jelentősen átalakult, hét új játékos érkezett a klubhoz, ebből adódóan kiemelt feladat az új szerkezet összeépítése és az egységes játékfelfogás kialakítása. Szeretnénk egy olyan arculatot és játékstílust adni a csapatnak, ami hajaz az előző évire, de talán valamivel effektívebb is lesz.

Gyurka János, az SZKKA vezetőedzője úgy látja: sikeréhesek játékosai.

Fotó: VN/SZKKA

A klub vezetősége egyértelmű célt tűzött ki: a szezon végére olyan pozícióban kell végezni, ami nemzetközi kupaszereplést ér:

– Az elnök úr megfogalmazta, hogy szeretne nemzetközi kupában indulni. Ehhez a 3-5. helyet mindenféleképpen meg kell szereznünk. Ez egy nemes cél, amivel a csapat is egyet tud érteni – jelezte Gyurka János.

A cél eléréséhez alapos felkészülési program készült: a nyolc tervezett edzőmérkőzésből három hazai pályán, öt idegenben lesz. A vezetőedző szerint tudatos döntés volt, hogy javarészt külföldi ellenfelek ellen készülnek.

SZKKA: tisztaszívű sportolók

– Tapasztaltabb, külföldi csapatok ellen tudunk játszani, olyan idegen stílusokat akarunk megismerni, amelyek iránymutatást adhatnak számunkra. – folytatta Gyurka. – A közeljövőben a taktikai elemek fejlesztése kerül előtérbe. Célunk, hogy egységes szemléletet alakítsunk ki és a csapat stílusát fokozatosan csiszoljuk össze az elképzeléseinkkel. A felkészülési mérkőzések ebből a szempontból is mérföldkövek lesznek. Örülök annak, hogy olyan játékosokkal dolgozhatok együtt, akik a nyílt edzésen is megmutatták: tisztaszívű sportolók, és mennyire sikeréhesek vagyunk együtt. Abban bízom, hogy ezt a munkát tudjuk majd folytatni együtt sérülésmentesen, illetőleg effektíven tudunk minden mérkőzésen fellépni, kiszolgálni a számunkra rendkívül fontos szurkolóinkat, hiszen mindenki tudja, hogy a szombathelyi szurkolótábor idegenben is és hazai pályán is csodálatos hangulatot tudott a csapatának varázsolni.