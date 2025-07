SZKKA nyár: így töltődtek a szezonra a kézilabdás lányok - fotók

Nyári élményeiket osztották meg a klub hivatalos oldalán az SZKKA játékosai. Olaszország, Amerika, Málta és Görögország is szerepel a listán, csodaszép helyen pihentek a kézilabdás lányok.

Színes élményeikről Pődör Rebeka, Pődör Blanka, Varga Nikolett, Szeberényi Flóra, Pásztor Noémi, Sallai Nikolett, Szemes Szonja és Tolnai Laura mesélt.

– Nagyon hamar elment ez az egy hónap, de igyekeztem minél jobban feltöltődni a szezonra – mondta el Pődör Rebeka, az SZKKA csapatkapitánya. – Először Görögországba, Rodoszra utaztunk a párommal, ami fantasztikus élmény volt, legjobban Lindos tetszett. Ezután részt vettem a klub nyári táborában is, ahol a gyerekekkel együtt edzettünk, mókáztunk, voltunk a Tófürdőn, a Kalandvárosban – nagyon élveztem ezt az időszakot. A nyár zárásaként pedig egy régóta várt koncertre mentünk Londonba, ahol Sabrina Carpenter fantasztikus show-ját láttuk – minden várakozást felülmúlt! Természetesen a nyári edzésprogram is végig szerves része volt a napjaimnak, ez nem is lehet másképp.

Pődör Blanka a nyár első felét tanulással, az államvizsgára való készüléssel töltötte.

– A nyár első két hete nálam leginkább a tanulásról szólt, hiszen az államvizsgámra készültem, amit sikeresen teljesítettem, a diplomaosztó pedig jövő héten lesz – mesélte Pődör Blanka. – Ezután a párommal New Yorkba utaztunk egy hétre, ami életem egyik legnagyobb élménye volt. A szünet utolsó napjai inkább a pihenésről szóltak, balatoni kikapcsolódás, baráti találkozások, de természetesen az edzések sem maradtak el, hiszen már több mint egy hónapja elkezdtük az egyéni programot. Kipihenten, feltöltődve és nagyon izgatottan várom az előttünk álló szezont - nyilatkozta.

Varga Nikolett sokat időzött a Balatonnál.

– A nyár nagy részét a családommal töltöttem, több egynapos kirándulást is szerveztünk – emlékezett vissza Varga Nikolett. – Sok időt töltöttünk a Balatonnál, anyukámmal például Tihanyba, a családdal pedig a balatonboglári Gömbkilátóhoz látogattunk el. Különleges élmény volt a húgom lánybúcsúja is. Nagyon jó érzés volt ilyen sok minőségi időt eltölteni a szeretteimmel, sok boldog pillanat marad meg ebből a nyárból. A pihenés mellett már itthon elkezdtük az egyéni edzéseket is, így teljesen feltöltődve és motiváltan vártam a közös munkát.