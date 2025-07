Új sportágat próbált ki a Viktoria FC csapatkapitánya

Július 7-én megkezdte a felkészülést az új 2025/26-os bajnoki szezonra a Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapata. A vasiak csapatkapitánya, Kovács Virág igyekezett aktívan eltölteni a nyári szünetet, hogy a felkészülés se okozzon gondot számára. A játékos alapembere a szombathelyi együttesnek, jó teljesítményére az augusztus közepén rajtoló bajnokságban is nagy szükség lesz.

Kovács Virág új sportágba is belekóstolt, de természetesen marad a labdarúgásnál

Új sportág

- A nyári szünet alatt igyekeztem aktívan tölteni az időt, nem álltam le teljesen a mozgással, hiszen fontos volt számomra, hogy jó formában térjek vissza a felkészülésre. - mondta Kovács Virág. - A nyár során egy hétvégét pár csapattársammal jó hangulatban a Balatonnál töltöttem. Ezen kívül néhány napra a barátommal is leutaztunk, kipróbáltuk a footgolfot, és két szabadtéri színházi előadást is megnéztünk. Mindkettő újdonság volt számomra, és hatalmas élményként maradt meg. A családdal is sikerült közös időt töltenem: voltunk a Balatonnál, illetve otthon, Szentgotthárdon, valamint Zalaegerszegen, ahol a kis nyaralónk is van.

A közös munka előtt egy egyhetes otthoni programmal kezdtünk, ami jó átmenetet jelentett a nyári pihenés és az intenzívebb edzések között. Jelenleg már az alapozás második hetében járunk, és úgy gondolom, hogy eddig mindent beleadtunk a közös munkába. A célunk egy stabil, összetartó csapat kialakítása, hogy magabiztosan vághassunk neki a bajnokságnak, jól kezdve a szezont. Összességében tartalmas és aktív nyaram volt, most pedig minden erőmmel már az új szezonra koncentrálok.