Varga Barnabás csereként beállva eldöntötte a meccset - videó

A gólgazdag összecsapáson előbb Pesic, majd Joseph góljára is válaszolni tudtak az örmények, a szünet után pedig Zachariassen tizenegyesből szerzett góljára is tudott még reagálni a rivális. A mérkőzést eldöntő találatot Varga Barnabás szerezte. A Ferencvárosnak még két párharcot kell megnyernie ahhoz, hogy a BL-ben főtáblára kerüljön, ugyanakkor legrosszabb esetben is a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja az ősszel. A BL-selejtező 3. fordulójában a zöld-fehérekre a bolgár Ludogorec és a horvát Rijeka párharcának győztese vár. Ami a Ludogorec lett - hosszabbítás után.

Varga Barnabás csapata, az FTC kettős győzelemmel jutott tovább. A fotón csíkosban a belga légiós, Raemaekers.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC-FC Noah (örmény) 4-3 (2-2). Groupama Aréna, v.: Robert Jones (angol)

gólszerzők: Pesic (1.), Joseph (12.), Zachariassen (52., 11-esből), Varga B. (74.), illetve Ferreira (7.), Matheus Aias (22.), Grgic (71.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 6-4-es összesítéssel.

Ferencvárosi TC: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis (Cadu, 92.), Tóth A., Ötvös, O'Dowda (Nagy B., 92.) - Levi (Zachariassen, a szünetben), Joseph (Maiga, 78.) - Pesic (Varga B., 64.)

Noah: Cancarevic - Boakye (Oshima, 73.), Silva, Muradjan, Thorarinsson (Sualehe, 85.) - Eteki (Ulad Omar, 73.), Sangare - Ferreira, Manveljan (Hambardzumjan, 85.), Grgic - Matheus Aias (Jakolis, 60.)

A ferencvárosi szurkolók már a kezdő sípszó előtt megteremtették a kiváló hangulatot a csaknem teltházas Groupama Arénában, és már az első percben gólnak tapsolhattak. Az örmények szellős középpályáját nagyon simán játszotta át a Tóth Alex, Joseph kettős, utóbbi passzából pedig Pesic volt eredményes. A bekapott gól nem szegte a vendégek kedvét, akik stabilizálták a játékukat és hamar egyenlítettek: a zöld-fehér védelem mögé hajszálpontosan begurított labdát Ferreira passzolta Dibusz kapujába. Perceken belül érkezett viszont a válasz a Ferencváros részéről, a harcosan futballozó Tóth beadását Joseph bólintotta öt méterről védhetetlenül a kapuba. A folytatásban több helyzet is adódott a hazaiak előtt, gólt viszont a szünetig csak a vendégek szereztek, amikor egy gyors ellentámadás végén a nagyszerű ütemben középre gurított labdát Matheus Aias passzolta Dibusz lábai között a hálóba.