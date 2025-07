Viktoria: döntetlen az első meccsen, két futballista próbajátékon

A nagy melegben az első félidőben a hazaiak domináltak, a szombathelyiek több nagy helyzetet is kidolgoztak, amelyekből három-négy gólt is szerezhettek volna – ám ezek a lehetőségek kimaradtak. A vendégeknek nem volt komoly helyzetük.

Szünet után is a vasiak domináltak, ebben a játékrészben is többször kerültek nagy helyzetbe, ám hiányzott a koncentráció a kapu előtt. A budaörsiek mélységi indításokkal, felívelésekkel próbálkoztak, ám ezeket a szombathelyi védők magabiztosan hatástalanították. Összeségében a játék képét és a helyzetek számát tekintve a szombathelyi együttes gólokkal is nyerhetett volna.

Markó Edina: – Az első mérkőzésen az volt a legfontosabb, hogy valamennyi játékosom megkapja a megfelelő meccsterhelést. A felkészülés harmadik hetében járunk, nem voltunk frissek, ami leginkább a befejező harmadban látszódott ahol több technikai hibát is vétettünk. Ugyanakkor voltak látványos labdakihozatalaink, a befejezéseknél viszont hiányzott az a kis plusz.

Szombaton Ausztriában játszik a Viktoria FC

A Viktoria FC legközelebb szombaton 14 órai kezdettel az osztrák Rapid Wien vendégeként lép pályára.