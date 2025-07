Viktoria: egy vereség, egy győzelem Ausztriában

Rapid Wien-Viktoria FC 4-1 (1-0). Schielletein, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Petrovics Petra szerezte a Viktoria gólját

Fotó: © Cseh Gábor

A Viktoria FC meccskerete: Schvirján Dóra, Kocsi Petra, Kovács Virág, Pintér Tekla, Urbán Viktória Nagy Dorottya, Varró Vera, Czakó Zoé , Novák Luca, Németh Mirtill, Hécz Zsuzsa, Petrovics Petra, Csizmadia Zsófia. Edző: Markó Edina.

A szombathelyi együttesből Kiss-Lantos Hanna és Csejtei Emília betegség, míg Alasz Hanna sérülés miatt hiányzott. A Rapid Wien és a Viktoria FC ezen a napon egyébként két meccset játszott, mivel a B-csapatok is összecsaptak egymással, ahol a szombathelyiek 8-2-re nyertek.

A két első együttes meccse előtt nagy eső áztatta a pályát, így kissé mély talajon futballoztak a csapatok. Az osztrák másodosztály egyik élcsapata fizikálisan és a párharcokban erős, sokat futó csapat, amely az első félidőben meg is szerezte a vezetést. A vasiaknál Csizmadia Zsófia távoli lövéséből születhetett volna gól és Czakó Zoénak volt egy helyzete.

A hajrában szépített a Viktoria

Szünet után a több játékost is becserélő osztrákok 4-0-ra elhúztak, a vendégeknek voltak jobb periódusaik és a hajrában szépítettek. A 80. percben egy szép góllal szépített a Viktoria: Petrovics 17 méterről kilőtte a jobb sarkot (4-1).

Rapid Wien B-Viktoria FC B 2-8

A Viktoria FC B-csapatának kerete. Kocsi, Bényei, Kopfensteiner, Licskai, Gravencz, Vesztergom, Doncsecz, Dobos, Müller, Márkus, Csanádi, Lukács, Polovics, Tőzsér, Zahár.

Gólszerzők: Vesztergom 3, Gravencz 3, Csanádi 2.

Markó Edina: - Kettévettük a keretet, hogy hogy mindenki 80-90 perces meccsterhelést kapjon. A felkészülés negyedik heténél tartunk, ráadásul szerdán már játszottuk egy edzőmeccset, úgyhogy meglehetősen fáradtak voltak a lányok. De a meccs egyik célja éppen az volt, hogy mentálisan bírják az ilyen terhelést, amikor szinte csere nélkül kell végigjátszaniuk egy összecsapást. Az ilyen találkozókon elsősorban az akarati tényezőket lehet és kell is fejleszteni. Emellett ezúttal más játékrendszerben is futballoztunk, de ez az időszak erről is szól.