Vízilabda: két magyar aranyérmet vár szakértőnk a világbajnokságon

A magyar női vízilabda-válogatott eddig mind az öt mérkőzését megnyerte a szingapúri vizes világbajnokságon - a döntőben szerdán 15.35-kor Görögorszég ellen szállnak vízbe a lányok. A férfiak pedig csütörtökön szintén 15.35-kor - a spanyolok ellen - ugyancsak a világbajnoki aranyérmért játszanak Szingapúrban.

A magyar férfi vízilabda-válogatott csütörtökön ismét sikernek örülhet

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az AVUS elnöke, Juhász Tibor két magyar vízilabda-aranyat vár

- Két magyar aranyérmet várok a döntőben - vágta rá Juhász Tibor, az AVUS korábbi sikeres elnöke. - Ha a szívemre hallgatok, nem is mondhatok mást - de az eszem is ugyanezt mondja. Úgy tudom, még nem volt olyan a magyar vízilabdázás történetében, hogy a férfi és a női válogatott is döntőt játsszon ugyanazon a vb-n, de olyan biztosan nem, hogy mindkettő aranyérmet szerez. A női válogatottat mindig is jó játékosok alkották, ráadásul a Cseh Sándor vezette szakmai stáb kiváló munkát végez. És ne felejtsük el, hogy a klubokban is remek szakmai munka folyik, jók tehát az alapok. A görögöket felkészülési meccsen és ezen a vb-n is megvertük már - három a magyar igazság, a fináléban is győzelmet várok. Biztos kemény összecsapás lesz, a görögök felszívják magukat a döntőre - de hiszek a lányokban, hogy behúzzák a meccset!

- Ami a férfiakat illeti, beértek a fiatalok - például Burián Gergely, Nagy Ádám - mindannyian nagyon sikeréhesek, harapnak - folytatta Juhász Tibor. - Ráadásul Burián Barcelonában játszik, tehát jól ismeri a csütörtöki ellenfelet. Ha a csapat hozza, amit tud, amire képes, akkor világbajnok lesz! A szerbek ellen bebizonyították a fiúk, hogy mentálisan erősek, nem remeg a kezük. Varga Zsolt szövetségi kapitány pedig rengeteget dolgozik a csapattal, emellett igazi vezér - csakúgy, mint játékosként anno a sydney-i olimpián volt. Erős, egységes a fiatal magyar válogatott és meg is érdemelné a vb-aranyat! A sportágnak is jól jönne egy ekkora siker. És ugyan az AVUS-nevelés, a felnőttválogatottban több mérkőzést is játszó Ekler Zsombor most nincs kint Szingapúrban, büszkék lehetünk, hogy egy szombathelyi játékos is válogatott lett.