Vízilabda: vb-ezüstérmes a magyar női válogatott

A női vízilabda vb döntőjében a végig kiválóan védekező görögök a második negyed elejére négy góllal elhúztak, és innentől kezdve már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet, a riválisnak nem volt esélye az egyenlítésre. A magyar együttes a legutóbbi négy világbajnokságból harmadszor végzett a második helyen, 2022-ben Budapesten és tavaly Dohában az amerikaiaktól kapott ki a fináléban. A görögök történetük második világbajnoki címét ünnepelhették, előzőleg 2011-ben Sanghajban diadalmaskodtak.

Csalódott arcok a magyar női vízilabda-válogatott kispadján

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Vizes vb, női vízilabdatorna, döntő:

Görögország-Magyarország 12-9 (3-1, 5-3, 2-2, 2-3).

gólszerzők: Kszenaki, Triha 3-3, V. Plevritu, Szanta 2-2, E. Plevritu, Miriokefalitaki 1-1, illetve Tiba, Hajdú 2-2, Rybanska, Vályi, Leimeter, Keszthelyi, Szilágyi 1-1 .

A magyarok keretéből a vb utolsó mérkőzésre is Peresztegi-Nagy Kinga maradt ki, míg a kapuban ismét Neszmély Boglárka kapott bizalmat. A két együttes legutóbb a csoportkör nyitányán találkozott egymással, a magyarok akkor 10-9-re diadalmaskodtak, de döntőbeli emlékeik is vannak egymásról a közelmúltból, a világkupa-sorozat áprilisi fináléjában 13-9-re a rivális nyert. Nemcsak a két legjobb csapat, hanem a legjobb szurkolótáborok is szembe kerültek egymással, és remek hangulatot varázsoltak az OCBC Arena vizes központjába.

A görögök szereztek vezetést ötméteresből, a magyarok az elején nehezen találták a ritmust támadásban, lövéseik pontatlanok voltak. Másodpercre pontosan a negyed feléhez érkezve Rybanska Natasa úszott végig a labdával, és ejtett a hálóba, kicsit megnyugtatva ezzel társait. Védekezésben mindkét csapat kiválóan teljesített, a görögök a harmadik fórjukat értékesítve tudtak előnybe kerülni, majd a Ferencváros légiósa, Elefteria Plevritu növelte a különbséget büntetőből. A negyed végén emberelőnyben támadhattak a magyarok, de Vályi Vanda lövését blokkolták (3-1). A második felvonás elején újabb magyar fór maradt ki, a görögök kapusa elkapta a fonalat, társai elöl emberelőnybe kerültek, Harisz Pavlidisz szövetségi kapitány pedig időt kért, hiszen úgy tűnt, a háromgólos előny óriási lépést jelentene a görögöknek az aranyérem felé. A figurát szépen befejezték, Foteini Triha lőtte ki a bal felső sarkot (4-1), válaszul Cseh Sándor is időt kért. A megbeszélés után kétszer is emberelőnyben támadtak a magyarok, de előbb Szilágyi Dorottya, majd Rybanska lőtt gyengén. A görögök góllal álltak bosszút, Vasziliki Plevritu mértani pontossággal lőtte ki a bal felső sarkot (5-1).