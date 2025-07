Zsebe Ferenc hazatért! - Lapunknak nyilatkozott Körmend kosárlabdacsapatának új ügyvezetője

Zsebe Ferenc lett az NB I.-es kosárcsapatot működtető Basketbell Körmend Sport Kft. ügyvezetője.

Zsebe Ferenc, az Egis Körmend új ügyvezetője.

Fotó: VN/Novák Noel

Zsebe Ferenc - játékos, edző, ügyvezető

A 102-szeres válogatott Zsebe Ferenc a Rába-parti kosárlabda élő legendája. A népszerű "Baba" a Körmend valamennyi jelentős sikerében komoly szerepet játszott: játékosként kétszeres bajnoknak és hatszoros kupagyőztesnek vallhatja magát (2002-ban vonult vissza a játéktól, 20 szezont töltött el MTE-mezben), de trénerként is begyűjtött egy bajnoki aranyat a piros-fekete együttessel. Később - kilenc éven keresztül, 2018 júliuság - ügyvezetőként is segítette szeretett csapatát, aztán eltávolodott a klubtól.

Most viszont visszatért a piros-fekete család közösségébe - vagy ahogyan a klub hivatalos honlapja fogalmaz: hazatért! És a jövőben ügyvezetőként irányítja a körmendi klubot. A korábbi - ideiglenes - ügyvezető Gál László, pedig ismét technikai vezetőként dolgozik.

- A csapat tulajdonosa a város, és mivel Gál László ügyvezetői megbízatása június 30-án lejárt, a kuratórium engem kért fel ügyvezetőnek, én pedig örömmel vállaltam el ezt a megtisztelő, egyben a szívemhez közel álló feladatot - mondta el lapunknak Zsebe Ferenc. - Már dolgoztam ebben a szerepkörben a klubnál - és mások elmondása szerint talán akkor nem is dolgoztam rosszul. Úgy vélem, ez a munka testhezálló számomra - és nagyon motiváltan vágok bele a teendőkbe. Természetesen lesz némi változás az ügymenetben: először is nem egyszemélyi döntések fogják meghatározoni a klub irányvonalát. Igyekszem majd egyeztetni például a szponzori körrel, a vezetőséggel, a város képviselőivel. Továbbá szeretnénk előrébb lépni a komunikáció, a marketing területén is. De a legfontosabb feladatunk az, hogy anyagilag stabilizáljuk a klub helyzetét. Első lépésként fel kell építenünk egy anyagilag stabil középcsapatot, és le kell raknunk egy olyan fejlődőképes gárda alapjait, amelyre a jövőben lehet építeni. Nem lesz egyszerű, de nem is lehetetlen feladat. A szurkolóknak pedig el kell fogadniuk, hogy a következő szezonnak ez a legfontosabb feladata - természetesen nem mondunk le a jó eredményekről, szeretnénk harcban lenni a minél jobb pozícióért a bajnokságban, de a realitások talaján kell maradnunk. Négy-öt csapat olyan költségvetéssel, olyan kerettel dolgozik, amelyhez most még nem érünk fel. Ezen szeretnénk változtatni a jövőben. Természetesen tartunk majd szurkolói ankétot a szezon előtt, amelyen minden felmerülő kérdésére őszintén válaszolunk! - zárta szavait a napokban 60. születésnapját ünneplő Zsebe Ferenc.