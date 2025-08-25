57 perce
Volt egyszer egy bajnokcsapat! - Egykori legendás futballisták találkoztak Körmenden (képgalériával)
A körmendi futballcsapat 1972-ben bajnokságot nyert az NB III.-ban – és a csapat több játékosa a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságban is a csúcsra ért. Az egykori sikercsapat játékosai pénteken egy közös ebédre gyűltek össze, majd délután a körmendi színház aulájában egy kiváló hangulatú közönségtalálkozón vettek részt - egykori szurkolók, barátok, régi ismerősök társaságában.
Jól mutatja mekkora erőt képviselt az a legendás csapat, hogy több futballistája is az NB I.-es pályafutással büszkélkedhetett később. Így például Kereki Zoltán (Haladás, ZTE - 37-szeres válogatott), Galántai Tibor (Haladás, ZTE, Honvéd), Gombás Sándor (Győ, Haladás), Békei Vilmos (Haladás, Kaposvár), Horváth Lajos (Videoton, Kaposvár) és Hegedűs László (Haladás) - elég impozáns a névsor! Mi meg nam adnának ma a Haladás-szurkolók ilyen játékosokért...
-Az elmúlt években már ritkábban találkoztunk egymással, ezért örülök, hogy összejött ez a kis találkozó - mondta Samu Ferenc főszervező, a bajnokcsapat korábbi játékosa, egykori sikeres játékvezető. - Magunk mögött éreztük a város támogatását, szimpátiáját, az ebédnél dr. Szabó Barna polgármester köszöntötte a csapatot. Jó volt egy kicsit leülni, beszélgetni a régi társakkal, régen látott barátokkal. Jól sikerült a közönségtalálkozó is - olyan sztorik jöttek elő, amelyekről még mi magunk sem tudtunk mindannyian. És a közönség is jól szórakozott. Azt pedig megbeszéltük, hogy a jövőben gyakrabban szervezzük meg a találkozónkat!
Egykori legendás futballisták találkoztak KörmendenFotók: Szendi Péter
A találkozóra 12 egykori futballista tudott eljönni:
- Gyurowszky Béla
- Süle Zoltán
- Szentendrei István
- Kereki Zoltán
- Galántai Tibor
- Horváth Lajos
- Vincze Dezső
- Czvitkovics Gyula
- Horváth Gyula
- Hegedűs László
- Tóth István
- Samu Ferenc