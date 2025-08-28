augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Bajnokok Ligája: sorsoltak - menetrend, érdekességek!

Címkék#Napoli#bl#Kerkez Milos#Nemzetek Ligája

A labdraúgó Bajnokok Ligája ligszakaszában 36 csapat érdekelt - elkészítették a sorsolást. Bajnokok Ligája: nagy meccsekre, parázs párharcokra van kilátás!

Tóth Gábor
Bajnokok Ligája: sorsoltak - menetrend, érdekességek!

Bajnokok Ligája

Forrás: UEFA

Bajnokok Ligája: sorsolás, menetrend.

Bajnokok Ligája
Bajnokok Ligája: a döntőnek a Puskás Aréna ad otthont!
Fotó: NS/Kovács Péter

A Monte Carlóban rendezett sorsoláson minden klub két-két ellenfelet kapott mind a négy kalapból, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik majd a nyolcfordulós alapszakaszban. Az alapszakasz lezárulta után az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért - míg az utolsó 12 csapat kiesik.

A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.

A kalapbeosztások a sorsolások előtt:

1. kalap: Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool (angol), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), Barcelona (spanyol)
2. kalap: Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál), Atalanta (olasz), Villarreal (spanyol), Juventus (olasz), Eintracht Frankfurt (német), FC Bruges (belga)
3. kalap: Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven (holland), Ajax (holland), Napoli (olasz), Sporting CP (portugál), Olympiakosz Pireusz (görög), Slavia Praha (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)
4. kalap: FC Köbenhavn (dán), Monaco (francia), Galatasaray (török), Royale Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Pafosz (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)

A norvég Bodö/Glimt, a ciprusi Pafosz, a belga Royale Union Saint-Gilloise és a kazah Kajrat Almati újonként csatlakozott a BL-mezőnyhöz.

Bajnokok Ligája - sorsolás

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool FC a többi között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. De az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Galatasaray mellett a 15-szörös BEK-, illetve BL-győztes Real Madrid, az Atlético Madrid, az Internazionale, az Eintracht Frankfurt, a PSV Eindhoven, az Olympique Marseille, és a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag FK ellen kell pályára lépnie.

A BL-címvédő és francia bajnok Paris Saint-Germaint összesorsolták a spanyol bajnok FC Barcelonával, az Atalantával, az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel, a portugál Sporting CP-vel, a Newcastle Uniteddel, az Athletic Bilbaóval, illetve az idei és a tavalyi német bajnokkal, a Bayern Münchennel, valamint a Bayer Leverkusennel.

Amár említett Sallai Roland isztambuli együttesére a Liverpoolon kívül a Manchester City, az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt, a holland AFC Ajax, a norvég Bodö/Glimt, az AS Monaco FC és a belga Royale Union Saint-Gilloise vár.

A Real Madrid farkasszemet néz többek között a Manchester Cityvel, a Juventusszal és a már említett Liverpoollal is.

Erős sorsolást kapott a friss klubvilágbajnok  Chelsea, amely találkozik a Barcelonával, a Bayern Münhcennel, az Atalantával, a Benficával, a Napolival és az Ajax-szal is.

Bajnokok Ligája - a teljes lista

AZ ELSŐ KALAPOS CSAPATOK SORSOLÁSA
Bayern München (német): Chelsea, PSG, FC Bruges, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafosz
Chelsea (angol): Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafosz, Qarabag
Real Madrid (spanyol): Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakosz, Monaco, Kajrat Almati 
Inter (olasz): Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kajrat Almati, Union SG
Borussia Dortmund (német): Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Köbenhavn
Liverpool (angol): Real Madrid, Inter, Atlético Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Quarabag, Galatasaray
FC Barcelona (spanyol): Chelsea, PSG, Frankfurt, FC Bruges, Olympiakosz, Slavia Praha, Köbenhavn, Newcastle 
Paris Saint-Germain (francia): Bayern München, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao 
Manchester City (angol): Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodö/Glimt, Galatasaray, Monaco 

A MÁSODIK KALAPOS CSAPATOK SORSOLÁSA
Leverkusen (német): PSG, Manchester City, Villareal, Benfica, PSV, Olympiakosz, Newcastle, Köbenhavn 
Arsenal (angol): Bayern München, Inter, Atlético Madrid, FC Bruges, Olympiakosz, Slavia Praha, Kajrat Almati, Athletic Bilbao  
Atalanta (olasz): Chelsea, PSG, FC Bruges, Frankfurt, Slavia Praha, Marseille, Athletic Bilbao, Union SG 
Benfica (portugál): Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle 
FC Bruges (belga): Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kajrat Almati 
Frankfurt (német): Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag 
Juventus (olasz): Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting, Bodö/Glimt, Pafosz, Monaco  
Atlético Madrid (spanyol): Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodö/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray  
Villarreal (spanyol): Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Köbenhavn, Pafosz   
Marseille (francia): Liverpool, Real Madrid, Atalanta, FC Bruges, Newcastle, Ajax, Sporting CP, Union SG

A HARMADIK KALAPOS CSAPATOS SORSOLÁSA
PSV: Bayern München, Liverpool, Atlético Madrid, Leverkusen, Napoli, Olympiakosz, Union SG, Newcastle
Napoli: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting CP, PSV, Quarabag, Köbenhavn 
Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodö/Glimt, Köbenhavn, Monaco  
Bodö/Glimt: Manchester City, Dortmund, Juventus, Atlético Madrid, Tottenham, Slavia Praha, Monaco, Galatasaray
Sporting CP: PSG, Bayern München, FC Bruges, Juventus, Marseille, Napoli, Kajrat Almati, Athletic Club
Olympiakos: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafosz, Kajrat Almati
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakosz, Marseille, Galatasaray, Quarabag
Slavia Praha: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafosz

A NEGYEDIK KALAPOS CSAPATOK SORSOLÁSA
Athletic Bilbao (spanyol): PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP, Slavia Praha, Quarabag, Newcastle
Qarabag (azeri): Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli , FC Köbenhavn, Athletic Bilbao 
Monaco (francia): Manchester City, Real Madrid, Juventus, FC Bruges, Tottenham, Bodö/Glimt, Galatasaray, Pafosz
Galatasaray (török): Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid, Frankfurt, Bodö/Glimt, 
Newcastle (angol): Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Atheltic Bilbao, Union SG 
Union SG (belga): Inter, Bayern München, Atalanta, Atlético Madrid, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray 
Pafosz (ciprusi): Bayern München, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praha, Olympiakosz, Monaco, Kajrat Almati 
FC Köbenhavn (dán): Borussia Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kajrat Almati, Quarabag 
Kajrat Almati (kazah): Real Madrid, Inter, FC Bruges, Arsenal, Olympiakosz, Sporting, Pafos, FC Köbenhavn

Bajnokok Ligája -  menetrend

Az alapszakasz játéknapjai: szeptember 16-18., szeptember 30-október 1., október 21-22., november 4-5. és 25-26., december 9-10., január 20-21., valamint január 28.

A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

Végül a döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

 

A napra, órára lebontott pontos menetrendet hamarosan elkészíti az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA).

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu