39 perce
Bajnokok Ligája: sorsoltak - menetrend, érdekességek!
A labdraúgó Bajnokok Ligája ligszakaszában 36 csapat érdekelt - elkészítették a sorsolást. Bajnokok Ligája: nagy meccsekre, parázs párharcokra van kilátás!
Bajnokok Ligája
Forrás: UEFA
Bajnokok Ligája: sorsolás, menetrend.
A Monte Carlóban rendezett sorsoláson minden klub két-két ellenfelet kapott mind a négy kalapból, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik majd a nyolcfordulós alapszakaszban. Az alapszakasz lezárulta után az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért - míg az utolsó 12 csapat kiesik.
A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.
A kalapbeosztások a sorsolások előtt:
1. kalap: Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool (angol), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), Barcelona (spanyol)
2. kalap: Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál), Atalanta (olasz), Villarreal (spanyol), Juventus (olasz), Eintracht Frankfurt (német), FC Bruges (belga)
3. kalap: Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven (holland), Ajax (holland), Napoli (olasz), Sporting CP (portugál), Olympiakosz Pireusz (görög), Slavia Praha (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)
4. kalap: FC Köbenhavn (dán), Monaco (francia), Galatasaray (török), Royale Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Pafosz (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)
A norvég Bodö/Glimt, a ciprusi Pafosz, a belga Royale Union Saint-Gilloise és a kazah Kajrat Almati újonként csatlakozott a BL-mezőnyhöz.
Bajnokok Ligája - sorsolás
Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool FC a többi között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján. De az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Galatasaray mellett a 15-szörös BEK-, illetve BL-győztes Real Madrid, az Atlético Madrid, az Internazionale, az Eintracht Frankfurt, a PSV Eindhoven, az Olympique Marseille, és a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag FK ellen kell pályára lépnie.
A BL-címvédő és francia bajnok Paris Saint-Germaint összesorsolták a spanyol bajnok FC Barcelonával, az Atalantával, az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel, a portugál Sporting CP-vel, a Newcastle Uniteddel, az Athletic Bilbaóval, illetve az idei és a tavalyi német bajnokkal, a Bayern Münchennel, valamint a Bayer Leverkusennel.
Amár említett Sallai Roland isztambuli együttesére a Liverpoolon kívül a Manchester City, az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt, a holland AFC Ajax, a norvég Bodö/Glimt, az AS Monaco FC és a belga Royale Union Saint-Gilloise vár.
A Real Madrid farkasszemet néz többek között a Manchester Cityvel, a Juventusszal és a már említett Liverpoollal is.
Erős sorsolást kapott a friss klubvilágbajnok Chelsea, amely találkozik a Barcelonával, a Bayern Münhcennel, az Atalantával, a Benficával, a Napolival és az Ajax-szal is.
Bajnokok Ligája - a teljes lista
AZ ELSŐ KALAPOS CSAPATOK SORSOLÁSA
Bayern München (német): Chelsea, PSG, FC Bruges, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafosz
Chelsea (angol): Barcelona, Bayern München, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafosz, Qarabag
Real Madrid (spanyol): Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakosz, Monaco, Kajrat Almati
Inter (olasz): Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kajrat Almati, Union SG
Borussia Dortmund (német): Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Köbenhavn
Liverpool (angol): Real Madrid, Inter, Atlético Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Quarabag, Galatasaray
FC Barcelona (spanyol): Chelsea, PSG, Frankfurt, FC Bruges, Olympiakosz, Slavia Praha, Köbenhavn, Newcastle
Paris Saint-Germain (francia): Bayern München, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao
Manchester City (angol): Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodö/Glimt, Galatasaray, Monaco
A MÁSODIK KALAPOS CSAPATOK SORSOLÁSA
Leverkusen (német): PSG, Manchester City, Villareal, Benfica, PSV, Olympiakosz, Newcastle, Köbenhavn
Arsenal (angol): Bayern München, Inter, Atlético Madrid, FC Bruges, Olympiakosz, Slavia Praha, Kajrat Almati, Athletic Bilbao
Atalanta (olasz): Chelsea, PSG, FC Bruges, Frankfurt, Slavia Praha, Marseille, Athletic Bilbao, Union SG
Benfica (portugál): Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle
FC Bruges (belga): Barcelona, Bayern München, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kajrat Almati
Frankfurt (német): Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag
Juventus (olasz): Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting, Bodö/Glimt, Pafosz, Monaco
Atlético Madrid (spanyol): Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodö/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray
Villarreal (spanyol): Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Köbenhavn, Pafosz
Marseille (francia): Liverpool, Real Madrid, Atalanta, FC Bruges, Newcastle, Ajax, Sporting CP, Union SG
A HARMADIK KALAPOS CSAPATOS SORSOLÁSA
PSV: Bayern München, Liverpool, Atlético Madrid, Leverkusen, Napoli, Olympiakosz, Union SG, Newcastle
Napoli: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting CP, PSV, Quarabag, Köbenhavn
Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodö/Glimt, Köbenhavn, Monaco
Bodö/Glimt: Manchester City, Dortmund, Juventus, Atlético Madrid, Tottenham, Slavia Praha, Monaco, Galatasaray
Sporting CP: PSG, Bayern München, FC Bruges, Juventus, Marseille, Napoli, Kajrat Almati, Athletic Club
Olympiakos: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafosz, Kajrat Almati
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakosz, Marseille, Galatasaray, Quarabag
Slavia Praha: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafosz
A NEGYEDIK KALAPOS CSAPATOK SORSOLÁSA
Athletic Bilbao (spanyol): PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP, Slavia Praha, Quarabag, Newcastle
Qarabag (azeri): Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli , FC Köbenhavn, Athletic Bilbao
Monaco (francia): Manchester City, Real Madrid, Juventus, FC Bruges, Tottenham, Bodö/Glimt, Galatasaray, Pafosz
Galatasaray (török): Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid, Frankfurt, Bodö/Glimt,
Newcastle (angol): Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Atheltic Bilbao, Union SG
Union SG (belga): Inter, Bayern München, Atalanta, Atlético Madrid, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray
Pafosz (ciprusi): Bayern München, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praha, Olympiakosz, Monaco, Kajrat Almati
FC Köbenhavn (dán): Borussia Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kajrat Almati, Quarabag
Kajrat Almati (kazah): Real Madrid, Inter, FC Bruges, Arsenal, Olympiakosz, Sporting, Pafos, FC Köbenhavn
Bajnokok Ligája - menetrend
Az alapszakasz játéknapjai: szeptember 16-18., szeptember 30-október 1., október 21-22., november 4-5. és 25-26., december 9-10., január 20-21., valamint január 28.
A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.
Végül a döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
A napra, órára lebontott pontos menetrendet hamarosan elkészíti az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA).