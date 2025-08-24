Dolgozunk, eredményeink vannak – a Kőszegi SE birkózó szakosztályáról a vezetőedzőtől kaptunk pillanatképet

Elsőként némi visszatekintés a kőszegi birkózás több évtizedes történetére: Karner Péter indította 1974-ben a kőszegi birkózósportot, a kezdetektől edzőként dolgozott a fiatalok mellett. A kőszegi birkózók sokáig a Haladás „fiókcsapatának” számítottak – a HVSE-hez kötődően működtek.

Pusztai Tamással a Kőszegi SE birkózó szakosztályáról beszélgettünk.

Fotó: Cseh Gábor

Kőszegi SE birkózó szakosztály: a régi tekepálya helyén alakítottak ki edzőtermet

A rendszeres edzések 1998 és 2000 között szüneteltek. Utána indult újra a városban a birkózás Ficsor András vezetésével, dr. Pusztai Szilveszter pedig mindenben támogatta az újjáalakuló birkózó szakosztályt. Pusztai Tamás több mint tíz éve került az egyesülethez: ő a szakosztályvezető és a vezetőedző is, kíséri a gyerekeket a versenyekre. Karner Péter a mai napig aktív, rajta kívül Pusztai Szilveszter, Tamás testvére segíti a szakmai munkát.

– A Covid-járvány idején nem volt lehetőségünk a korábbi helyükön, a Bersek-iskolában edzeni, akkoriban a volt Posztógyár barakképületébe, egy kis terembe költöztünk. Azóta az önkormányzat támogatásával a sok éve üresen álló, régi tekepálya helyén alakítottunk ki edzőtermet. Sok munkával hoztuk rendbe és rendeztük be, de megérte. Dolgozunk, eredményeink vannak – mondja Pusztai Tamás.

Készülnek a következő versenyszezonra

A Kőszegi SE-ben öt szakosztály – tenisz, síugrás, birkózás, kosárlabda és asztalitenisz – működik. A birkózók között a kisiskolásoktól a veterán korúakig találunk sportolót, mintegy negyvenen mennek le hetente három-négy-öt alkalommal edzeni, erősíteni. Horvátzsidányban eddig heti egy, szeptembertől heti két alkalommal lesznek edzések. Szerdánként 16 órától óvodásoknak, gyerekeknek mozgásfejlesztő foglalkozást is tervez Pusztai Tamás. Most alapoznak, edzenek a fiatalok – a találkozásunk napján éppen a Kálvárián futottak –, és készülnek a következő versenyszezonra.

Egyéni sport a birkózás, a versenyeken való szereplés megmutatja, hol tartanak a fiúk.

Forrás: VN/Kőszegi SE

– Egyéni sport a birkózás, a versenyeken való szereplés megmutatja, hol tartanak a fiúk. Az idei 37. hely szép eredmény az országos 112 egyesületet között – mondja az elnök, és büszkén meséli: négy válogatottjuk alkalmanként Tatán és Budapesten edz. Egyre jobb az utánpótlás is, egyszóval fejlődnek, és a területi bajnokságokon, diákolimpiákon, országos és nemzetközi versenyeken is remekelnek a sportolóik. (Csak néhány példa: Jakab Jácint magyar bajnok lett; Németh Áron U13 Szabadfogású Birkózás Országos Döntő 2. helyezett, Tóth Ábel esetében csupán egy hajszálon múlt, hogy nem jutott ki az Európa-bajnokságra.)