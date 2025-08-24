1 órája
Dolgozunk, eredményeink vannak – a Kőszegi SE birkózó szakosztályáról a vezetőedzőtől kaptunk pillanatképet
Az országos ranglistán a 37. helyen állnak, több válogatott sportolójuk is van. Remek csapat kovácsolódott össze az elmúlt években és szép eredményekkel büszkélkedhetnek – a Kőszegi SE birkózó szakosztályáról a vezetőedzőtől, Pusztai Tamástól kaptunk pillanatképet.
Elsőként némi visszatekintés a kőszegi birkózás több évtizedes történetére: Karner Péter indította 1974-ben a kőszegi birkózósportot, a kezdetektől edzőként dolgozott a fiatalok mellett. A kőszegi birkózók sokáig a Haladás „fiókcsapatának” számítottak – a HVSE-hez kötődően működtek.
Kőszegi SE birkózó szakosztály: a régi tekepálya helyén alakítottak ki edzőtermet
A rendszeres edzések 1998 és 2000 között szüneteltek. Utána indult újra a városban a birkózás Ficsor András vezetésével, dr. Pusztai Szilveszter pedig mindenben támogatta az újjáalakuló birkózó szakosztályt. Pusztai Tamás több mint tíz éve került az egyesülethez: ő a szakosztályvezető és a vezetőedző is, kíséri a gyerekeket a versenyekre. Karner Péter a mai napig aktív, rajta kívül Pusztai Szilveszter, Tamás testvére segíti a szakmai munkát.
– A Covid-járvány idején nem volt lehetőségünk a korábbi helyükön, a Bersek-iskolában edzeni, akkoriban a volt Posztógyár barakképületébe, egy kis terembe költöztünk. Azóta az önkormányzat támogatásával a sok éve üresen álló, régi tekepálya helyén alakítottunk ki edzőtermet. Sok munkával hoztuk rendbe és rendeztük be, de megérte. Dolgozunk, eredményeink vannak – mondja Pusztai Tamás.
Készülnek a következő versenyszezonra
A Kőszegi SE-ben öt szakosztály – tenisz, síugrás, birkózás, kosárlabda és asztalitenisz – működik. A birkózók között a kisiskolásoktól a veterán korúakig találunk sportolót, mintegy negyvenen mennek le hetente három-négy-öt alkalommal edzeni, erősíteni. Horvátzsidányban eddig heti egy, szeptembertől heti két alkalommal lesznek edzések. Szerdánként 16 órától óvodásoknak, gyerekeknek mozgásfejlesztő foglalkozást is tervez Pusztai Tamás. Most alapoznak, edzenek a fiatalok – a találkozásunk napján éppen a Kálvárián futottak –, és készülnek a következő versenyszezonra.
– Egyéni sport a birkózás, a versenyeken való szereplés megmutatja, hol tartanak a fiúk. Az idei 37. hely szép eredmény az országos 112 egyesületet között – mondja az elnök, és büszkén meséli: négy válogatottjuk alkalmanként Tatán és Budapesten edz. Egyre jobb az utánpótlás is, egyszóval fejlődnek, és a területi bajnokságokon, diákolimpiákon, országos és nemzetközi versenyeken is remekelnek a sportolóik. (Csak néhány példa: Jakab Jácint magyar bajnok lett; Németh Áron U13 Szabadfogású Birkózás Országos Döntő 2. helyezett, Tóth Ábel esetében csupán egy hajszálon múlt, hogy nem jutott ki az Európa-bajnokságra.)
Fegyelem és önfegyelem, erő, állóképesség
A birkózás sokat ad:
- fegyelmet és önfegyelmet,
- erőt, állóképességet,
- küzdőszellemet, technikai és taktikai tudást,
- a másik fejével való gondolkodás képességét,
- nem utolsósorban a csapat érzését és jó társaságot.
A fiúk parázs csatákat vívnak a szőnyegen, közben a nagyok vigyáznak a kicsikre. Számon tartják azt is, ki hogyan tanul. Tavaly a Királyi Városnapon több birkózójuk Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesült, Németh Áron Polgármesteri Elismerő Oklevelet kapott. A családok is összetartanak, nem ritkák a közös aktív szabadidős programok, bringatúrák, hegymászás, közös strandolás.
S hogy várnak-e még a soraikba fiatalokat? Erre határozott igennel felel Pusztai Tamás, akinek az a tapasztalata, hogy a fiúk egymást is ösztönzik, „hallomás alapján” is letalálnak az edzőterembe, és legtöbbször megtelik a két szőnyeg. Folyamatos a toborzás, az edzések 17 órakor kezdődik, ott is lehet jelentkezni, kipróbálni a sportot.
Pusztai Tamás (57) a Testnevelési Egyetemen végzett, a Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum testnevelője, a Vasasban birkózott: csapatban volt magyar bajnoki helyezésük is, egyéniben többek között felnőtt 4. helyet szerzett. Több mint tíz évig futballozott, síel, hegyet mászik, bringázik – amit gyermekkorában a birkózástól kapott, azt a mai napig kamatoztatja.