Magyar-portugál: kiderült, hogy játszik-e ellenünk Cristiano Ronaldo!

A magyar labdarúgó-válogatottra két világbajnoki selejtező vár szeptemberben. Szeptember 6-án, szombaton (20.45) Írország vendégeként lép pályára a csapat, majd 9-én, kedden (20.45) Portugália válogatottját fogadja. A portugálok bombaerős kerttel érkeznek, ott van a csapatban a többek között Cristiano Ronaldo is!

Fotó: Origo/Csudai Sándor

Cristiano Ronaldo - és a többiek

Roberto Martínez, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette az örmények és a magyarok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő 23 fős keretét. A névsorból négyen játszanak a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain-ben. Martínez elmondta, hogy a közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota tiszteletére a keretet "23 plusz egy játékos alkotja". Portugália most lép először pályára a Nemzetek Ligája júniusi megnyerése óta, amelynek döntőjében Spanyolországot győzte le. Cristiano Ronaldóék jövő szombaton Jerevánban játszanak Örményországgal, majd három nappal később Magyarországgal találkoznak a Puskás Arénában.

Portugália kerete kerete, kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers).

Védők: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City).

Csatárok: Joao Felix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr).

Írország

Írország kerete, kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton).

Védők: Nathan Collins (Brentford), Jake O’Brien (Everton), Dara O’Shea (Ipswich Town), Liam Scales (Celtic), Bosun Lawal (Stoke City), Ryan Manning (Southampton), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Jimmy Dunne (QPR).