2 órája
Magyar-portugál: kiderült, hogy játszik-e ellenünk Cristiano Ronaldo!
Közeleg a Magyarország-Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező. Portugália (is) keretet hirdetett: jön Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo
Fotó: Szabó Miklós
A magyar labdarúgó-válogatottra két világbajnoki selejtező vár szeptemberben. Szeptember 6-án, szombaton (20.45) Írország vendégeként lép pályára a csapat, majd 9-én, kedden (20.45) Portugália válogatottját fogadja. A portugálok bombaerős kerttel érkeznek, ott van a csapatban a többek között Cristiano Ronaldo is!
Cristiano Ronaldo - és a többiek
Roberto Martínez, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette az örmények és a magyarok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő 23 fős keretét. A névsorból négyen játszanak a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain-ben. Martínez elmondta, hogy a közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota tiszteletére a keretet "23 plusz egy játékos alkotja". Portugália most lép először pályára a Nemzetek Ligája júniusi megnyerése óta, amelynek döntőjében Spanyolországot győzte le. Cristiano Ronaldóék jövő szombaton Jerevánban játszanak Örményországgal, majd három nappal később Magyarországgal találkoznak a Puskás Arénában.
Portugália kerete kerete, kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers).
Védők: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal).
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City).
Csatárok: Joao Felix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr).
Írország
Írország kerete, kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton).
Védők: Nathan Collins (Brentford), Jake O’Brien (Everton), Dara O’Shea (Ipswich Town), Liam Scales (Celtic), Bosun Lawal (Stoke City), Ryan Manning (Southampton), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Jimmy Dunne (QPR).
Középpályások: Jason Knight (Bristol City), Killian Phillips (St. Mirren), Jack Taylor (Ipswich Town), Josh Cullen (Burnley).
Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town), Evan Ferguson (AS Roma), Troy Parrott (AZ), Adam Idah (Celti), Sammie Szmodics (Ipswich Town), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Middlesbrough), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town).
Magyarország
Magyaroszák kerete, kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia).
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC).
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC).
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).