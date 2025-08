Az SZKKA is megemlékezett a tragikusan fiatalon elhunyt sportolóról - ezzel kapcsolatban kérnek valamit a szurkolóktól

Az SZKKA is megemlékezett a tragikusan fiatalon elhunyt Czenki Márkrl, az alábbi posztot tették közzé a klub közösségi oldalán.

Czenki Márk adta a célt, a közösség pedig a szívet

Forrás: Facebook/Nagy Lajos Gimnázium

Czenki Márk adta a célt, a közösség pedig a szívet

"Márk fiatalon, tragikus baleset következtében távozott közülünk, de emléke tovább él azokban, akiket megérintett a jelenléte. - olvasható az Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia honlapján. Nemcsak a tanulmányai és személyisége miatt volt különleges, hanem azért is, mert ahol megfordult, ott valódi közösségformáló erővé vált. Mi, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia ismertük őt: utánpótlás-csapataink számára is vezetett mérkőzéseket. Fiatal kora ellenére határozott, sportszerű, lelkiismeretes játékvezető volt, sportemberek lévén szinte az egész családjuk része volt közösségünknek. A barátainak, osztálytársainak szülei - Márk volt iskolájának segítségével, aki a gyűjtőszámlát biztosítja - most egy nemes cél érdekében fogtak össze: egy speciális, 210 cm-es betegágy megvásárlására gyűjtenek, amely a jövőben a szombathelyi kórházban segíthet majd másoknak. Bár ez az ágy Márknak már nem készülhetett el időben, mások számára még sokat jelenthet. A gyűjtés jelenleg kétmillió forint fölött jár, a célösszeg 3.150.000 Ft. Ha tehetitek, kérjük, támogassátok Ti is ezt a megható kezdeményezést – Márk emlékére, és mindazokért, akik még segítségre szorulnak.

"A Nagy Lajos Gimnázium Közössége (mert Márk is biztosan így gondolná) az ügy mellé áll, és az Öregdiák Egyesület közreműködésével gyűjtést szervez. Ha magadénak érzed a gondolatot, hogy senki ne legyen, aki nem fér bele a betegágyba, lehetőségeid szerint támogasd a kezdeményezést a Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesületének számlaszámára (11747006 – 20223681) való utalással (közlemény: Márk). A befolyt összeget teljes egészében az ágy megvásárlására fordítjuk."