Egis Körmend: kész a felkészülési program - három tornán is részt vesznek a vasiak

A vasiak első edzőmérkőzésüket vasárnap hazai pályán a horvát KK Cedevita ellen vívják - ám a meccs zártkapus lesz. Az Egis Körmend három tornán vesz részt: Oroszlányban, Körmenden és Zalaegerszegen.

Az Egis Körmend egyik új igazolása, Jalen Moore hamarosan edzőmeccsen is megmutathatja tudását.

Fotó: Szendi Péter

Tóth László Emléktorna a Bányász Kupáért. Oroszlány. Szeptember 5., péntek. 15:00 Egis Körmend- SZTE Szedeák, 18:00 MVM-OSE Lions-BC Komarno (SVK). Szeptember 6., szombat: 15:00, bronzmérkőzés. 18:00, döntő.

XIX. Mogyorósy Szilárd Emléktorna. Körmend. Szeptember 12-13. Résztvevők: KK Kansai Helios Domžale (szlovén). GTK Gliwice (lengyel), Zalakerámia ZTE KK, Egis Körmend.

Göcsej Kupa. Zalaegerszeg. Szeptember 19-20., Résztvevők: Zalakerámia ZTE KK, Egis Körmend, Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub, Traiskirchen Lions (osztrák).

Egis Körmend: még lehetnek edzőmeccsek

Ez még nem a végleges program, hiszen elképzelhető, hogy a vasiak vívnak még felkészülési meccse(ke)t.