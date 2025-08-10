augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Egis Körmend: megérkeztek az új amerikai légiósok - fotó, videó

Címkék#Egis Körmend#amerikai#kosárlabda

Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapatának két Egyesült Államokbeli légiósát, Zsebe Ferenc ügyvezető igazgató várta a bécsi repülőtéren.

Pum András

Hétőn délelőtt kezdi meg a felkészülést a 2025/26-os bajnoksára az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata. A piros-feketék már több játékos is igazoltak a nyáron - és terveik szerint még két légióst szerződtetnének. Nos, a korábban leigazolt Egyesült Államokbeli légiósa, Jalen Moore és Jonathan Davis már befutott Körmendre.

Egis Körmend
Az Egis Körmend két légiósa, Davis (balról) és Moore Zsebe Ferenc társaságában a bécsi repülőtéren
Fotó: VN/Egis Körmend

"Az Egis Körmend két amerikai idegenlégiósa együtt érkezett meg ma reggel a Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtérre, ahol klubunk ügyvezetője, Zsebe Ferenc fogadta őket.

Hétfőn kezd az Egis Körmend

A játékosok már délelőtt elfoglalhatják körmendi otthonaikat, holnap pedig a társaikkal együtt kezdik meg a felkészülést az előttünk álló idényre." - olvasható az Egis Körmend facebook-oldalának délelőtti bejegyzésén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu