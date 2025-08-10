Egis Körmend: megérkeztek az új amerikai légiósok - fotó, videó

Hétőn délelőtt kezdi meg a felkészülést a 2025/26-os bajnoksára az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata. A piros-feketék már több játékos is igazoltak a nyáron - és terveik szerint még két légióst szerződtetnének. Nos, a korábban leigazolt Egyesült Államokbeli légiósa, Jalen Moore és Jonathan Davis már befutott Körmendre.

Az Egis Körmend két légiósa, Davis (balról) és Moore Zsebe Ferenc társaságában a bécsi repülőtéren

Fotó: VN/Egis Körmend

"Az Egis Körmend két amerikai idegenlégiósa együtt érkezett meg ma reggel a Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtérre, ahol klubunk ügyvezetője, Zsebe Ferenc fogadta őket.

Hétfőn kezd az Egis Körmend

A játékosok már délelőtt elfoglalhatják körmendi otthonaikat, holnap pedig a társaikkal együtt kezdik meg a felkészülést az előttünk álló idényre." - olvasható az Egis Körmend facebook-oldalának délelőtti bejegyzésén.