2 órája
Egis Körmend: megérkeztek az új amerikai légiósok - fotó, videó
Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapatának két Egyesült Államokbeli légiósát, Zsebe Ferenc ügyvezető igazgató várta a bécsi repülőtéren.
Hétőn délelőtt kezdi meg a felkészülést a 2025/26-os bajnoksára az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata. A piros-feketék már több játékos is igazoltak a nyáron - és terveik szerint még két légióst szerződtetnének. Nos, a korábban leigazolt Egyesült Államokbeli légiósa, Jalen Moore és Jonathan Davis már befutott Körmendre.
"Az Egis Körmend két amerikai idegenlégiósa együtt érkezett meg ma reggel a Bécs–Schwechati nemzetközi repülőtérre, ahol klubunk ügyvezetője, Zsebe Ferenc fogadta őket.
Hétfőn kezd az Egis Körmend
A játékosok már délelőtt elfoglalhatják körmendi otthonaikat, holnap pedig a társaikkal együtt kezdik meg a felkészülést az előttünk álló idényre." - olvasható az Egis Körmend facebook-oldalának délelőtti bejegyzésén.