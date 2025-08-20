1 órája
Egis Körmend: mindig a győzelem a cél!
Az Egis Körmend NB I.-es kosárlabdacsapatának új vezetőedzője, a szlovén Teo Hojc nagyobb interjú során mutatkozott be a klub facebook-oldalán.
Az Egis Körmend szlovén vezetőedzője, Teo Hojc múlt hétfő óta dolgozik a Rába-parti együttesnél. Mint elmondta: miután a vasiak megkeresték, gyorsan meg is állapodtak. Hojc Szlovákiából érkezett Körmendre, aminek egyik oka, hogy új kihívásokra vágyott.
– Ha jól emlékszem, akkor a Levice edzőjeként háromszor is voltam itt, két barátságos mérkőzésen és egyszer az Alpok-Adria Kupa sorozatában – mondta Teo Hojc, az Egis Körmend közösségi oldalán. – Arra tisztán emlékszem, hogy meglepő volt számomra az a hangulat, ami itt uralkodott a csarnokban. Nagyon tetszett az, amilyen atmoszférát teremtettek a szurkolók. Igaz, akkor ellenfélként jártam itt, de még így is nagy élményt jelentett. Ezek a saját emlékeim, de ismerek más szlovén edzőket is, akik korábban itt dolgoztak.
– Négy évig dolgoztam Szlovákiában a Spisski együttesénél, úgy éreztem, hogy váltani szeretnék, új bajnokságot, új kihívást szerettem volna keresni – folytatta Hojc. – A körmendi menedzsment pedig megkeresett, hogy érdeklődnek utánam. Örültem ennek és igent mondtam, mert ismerem a csapat történetét, hagyományait. Ahogy említettem, tudom, hogy milyen sokan szeretik a klubot, mennyien támogatják a csapatot. És a bajnokságot is ismerem, hiszen korábban dolgoztam Pakson. Örültem, hogy Körmenden rám gondoltak, igent mondtam a megkeresésre. Gyorsan meg tudtunk állapodni a feltételekben és aláírtuk a szerződésemet. A legfontosabb dolog a csapatépítésnél, hogy olyan gárda alakuljon ki, amelyik harcol a pályán minden pillanatban. Amelyik soha nem adja fel, gyorsan, nagy intenzitással és keményen játszik. Azt hiszem, erre képesek leszünk, minden más ezután következhet. A taktika kialakítása ennél már könnyebb feladat. Keményen fogunk dolgozni ezért és remélhetőleg mindenkiben megfelelő partnerre, jó karakterekre találok ehhez, a helyi és idegenlégiós játékosokban egyaránt.
Teo Hojc a magyar kosárlabdázók szerepéről is szót ejtett, pláne, hogy Körmenden mindig is fontos volt, hogy helyiek is legyenek a keretben.
– Nem csak Körmenden, minden magyar csapatnál fontos ez. - mondta a tréner. - Az én véleményem szerint minden ligában, még az alacsonyabb bajnokságokban is a helyi játékosok adják az alapot, erre épülhet minden más. Azért, mert az itt élők mindig kicsit másképp éreznek saját városuk, csapatuk iránt. Ez az otthonuk és nem okozhatnak csalódást a szurkolóknak, hiszen itt él a családjuk, itt vannak a barátaik. Ezért biztos, hogy erős szálakkal kötődnek ide. Nagyon örülök, hogy itt Körmenden jó bázist adnak a magyar játékosok, köztük sokan körmendiek. Számítani fogok rájuk, bízom abban, hogy ők is támogatni, biztatni fogják a többieket, hogy keményen dolgozzanak, tegyék oda magukat a pályán is a városért, a csapatért. Számomra ez nagyon fontos! Most, hogy életbe lép a szabály, hogy két magyar játékosnak mindig a pályán kell lennie, minden klub számára fontos, hogy jó magyar játékosaik legyenek. Nem csak az igazán tehetségesekre és a legjobbakra gondolok, de olyanokra is, akik jó karakterek, jó mentalitású sportolók. Biztos vagyok abban, hogy nálunk ilyen játékosok vannak.
Nem az Egis Körmend csapatáé a legnagyobb költségvetés...
– Mindenki, aki jártas a kosárlabdában, tudja, vagy tudhatja, hogy nem a mi klubunké a legnagyobb költségvetés a bajnokságban – jelezte Hojc. – Ez meghatározza a kiválasztás lehetőségeit a számunkra. Egy kicsit nehezebb így megfelelő képességű és mentalitású játékosokat találni. Néha kisebb bajnokságokban kell keresnünk vagy épp az újoncok közül kellene jó játékost kiválasztani. De az biztos, hogy elsőként mindenkinél a karaktert nézzük. Hogy milyen ember a jelöltünk, milyen a személyisége, hogyan tud közösségben dolgozni. Ezt követheti csak a kosárlabdáról való beszélgetés. Igyekeztünk motivált srácokat találni, mert én mindig azt mondom a játékosaimnak: egyértelmű, hogy mindenkinek vannak személyes céljai. De az ő karrierjük nem írhatja felül a csapat érdekeit. A csapat mindig az első! Mindenkinek a csapatért kell dolgoznia. Ilyen játékosokat igyekeztem találni. Természetesen azért olyanokat, akik minőségben is megfelelnek az itteni kihívásoknak, ez is fontos. Most még egy centerre van szükségünk, jelenleg is tárgyalunk játékosokkal, remélem, hogy hamarosan teljes lehet a keretünk. Az első cél, hogy olyan kosárlabdát játszunk, ami a szurkolóinknak örömet okoz! Azt hiszem, hogy a közönség mindig hálás és értékeli az olyan csapatot, amelyik küzd, harcol a pályán. Amelyik keményen védekezik, fut és harcol a labdáért. Amelyik soha nem adja fel és nem enged könnyű kosarakat az ellenfélnek. Ahogy korábban is mondtam, ez az én filozófiám. Ez a legfontosabb cél. A második pedig az, hogy a játékosok közül mindenki értse és elfogadja a szerepét a keretben. Mert nem ugyanaz a szerepe és a felelőssége mindenkinek, de nagyon fontos a csapat kémiája, hogy mindenki tisztában legyen a saját feladatával. Azzal, hogy neki mit kell tennie a csapatért. Ha ezt a két célt magas szinten el tudjuk érni, akkor lesz esélyünk a mérkőzéseken a győzelemre. A kosárlabda csapatsportág, minden meccsnek és mindenki ellen a győzelem szándékával kell nekimenni. Nem készülhetünk úgy, hogy na, most ki fogunk kapni. A cél mindig a győzelem!
– Ha dolgoztál keményen, edzettél, felkészültél taktikailag és mentálisan, ha mindent megtettél, na akkor van esélyed a győzelemre! Hiszem, hogy a győzelem akkor jön, amikor a kosárlabdát a megfelelő módon játszod. Úgy, ahogyan azt kell!– zárta szavait.