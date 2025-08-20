Egis Körmend: mindig a győzelem a cél!

Az Egis Körmend szlovén vezetőedzője, Teo Hojc múlt hétfő óta dolgozik a Rába-parti együttesnél. Mint elmondta: miután a vasiak megkeresték, gyorsan meg is állapodtak. Hojc Szlovákiából érkezett Körmendre, aminek egyik oka, hogy új kihívásokra vágyott.

Teo Hojc, az Egis Körmend szlovén vezetőedzője

Fotó: Szendi Péter

– Ha jól emlékszem, akkor a Levice edzőjeként háromszor is voltam itt, két barátságos mérkőzésen és egyszer az Alpok-Adria Kupa sorozatában – mondta Teo Hojc, az Egis Körmend közösségi oldalán. – Arra tisztán emlékszem, hogy meglepő volt számomra az a hangulat, ami itt uralkodott a csarnokban. Nagyon tetszett az, amilyen atmoszférát teremtettek a szurkolók. Igaz, akkor ellenfélként jártam itt, de még így is nagy élményt jelentett. Ezek a saját emlékeim, de ismerek más szlovén edzőket is, akik korábban itt dolgoztak.

– Négy évig dolgoztam Szlovákiában a Spisski együttesénél, úgy éreztem, hogy váltani szeretnék, új bajnokságot, új kihívást szerettem volna keresni – folytatta Hojc. – A körmendi menedzsment pedig megkeresett, hogy érdeklődnek utánam. Örültem ennek és igent mondtam, mert ismerem a csapat történetét, hagyományait. Ahogy említettem, tudom, hogy milyen sokan szeretik a klubot, mennyien támogatják a csapatot. És a bajnokságot is ismerem, hiszen korábban dolgoztam Pakson. Örültem, hogy Körmenden rám gondoltak, igent mondtam a megkeresésre. Gyorsan meg tudtunk állapodni a feltételekben és aláírtuk a szerződésemet. A legfontosabb dolog a csapatépítésnél, hogy olyan gárda alakuljon ki, amelyik harcol a pályán minden pillanatban. Amelyik soha nem adja fel, gyorsan, nagy intenzitással és keményen játszik. Azt hiszem, erre képesek leszünk, minden más ezután következhet. A taktika kialakítása ennél már könnyebb feladat. Keményen fogunk dolgozni ezért és remélhetőleg mindenkiben megfelelő partnerre, jó karakterekre találok ehhez, a helyi és idegenlégiós játékosokban egyaránt.

Teo Hojc a magyar kosárlabdázók szerepéről is szót ejtett, pláne, hogy Körmenden mindig is fontos volt, hogy helyiek is legyenek a keretben.

– Nem csak Körmenden, minden magyar csapatnál fontos ez. - mondta a tréner. - Az én véleményem szerint minden ligában, még az alacsonyabb bajnokságokban is a helyi játékosok adják az alapot, erre épülhet minden más. Azért, mert az itt élők mindig kicsit másképp éreznek saját városuk, csapatuk iránt. Ez az otthonuk és nem okozhatnak csalódást a szurkolóknak, hiszen itt él a családjuk, itt vannak a barátaik. Ezért biztos, hogy erős szálakkal kötődnek ide. Nagyon örülök, hogy itt Körmenden jó bázist adnak a magyar játékosok, köztük sokan körmendiek. Számítani fogok rájuk, bízom abban, hogy ők is támogatni, biztatni fogják a többieket, hogy keményen dolgozzanak, tegyék oda magukat a pályán is a városért, a csapatért. Számomra ez nagyon fontos! Most, hogy életbe lép a szabály, hogy két magyar játékosnak mindig a pályán kell lennie, minden klub számára fontos, hogy jó magyar játékosaik legyenek. Nem csak az igazán tehetségesekre és a legjobbakra gondolok, de olyanokra is, akik jó karakterek, jó mentalitású sportolók. Biztos vagyok abban, hogy nálunk ilyen játékosok vannak.