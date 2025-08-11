Egis Körmend: munkába állt a csapat - Fotók!

Hétfőn délelőtt az új vezetőedző, Teo Hojc vezetésével megkezdte a munkát az Egis Körmend csapata. A piros-feketék létszáma ugyan még nem volt teljes, de a különböző okok miatt hiányzó játékosok is hamarosan csatlakoznak az együtteshez. Az új fiúk közül viszont a két Egyesült Államokbeli légiós, Jonathan Davis és Jalen Moore már ott volt az első gyakorláson is. A két kosaras vasárnap délelőtt együtt érkezett a bécsi repülőtérre, ahol Zsebe Ferenc, az Egis Körmend ügyvezető igazgatója várta őket. Érdekesség, hogy különböző szakterületen működő szakemberek, vállalkozások és a klub munkatársainak együttműködésével, továbbá szurkolói felajánlásoknak köszönhetően szépültek meg a lakások, amelyekben a távolról érkező játékosok laknak. Visszatérve az első edzésre, a játékosok jó hangulatban tudták le a szezonnyitó foglalkozást. Nyáron eddig négy új játékos, Jonathan Davis, Jalen Moore, Ivosev Tamás és Hansen Daniel érkezett, Farkas Levente pedig az utánpótláscsapatból került a felnőttek közé. A Körmend – mint arról korábban beszámoltunk – még két légiós szerződtetését tervezi.

Teo Hojc, az Egis Körmend vezetőedzője Jalen Moore-al

Fotó: Szendi Péter



Jó szezont vár az Egis Körmend meghatározó játékosa

– A bajnokság befejezése után nem álltam le, mozgásban maradtam, kondiztam – mondta Durázi Krisztofer, az Egis Körmend játékosa. – Azért sem akartam rögtön leállni, mert úgy túl nagy lett volna a kihagyás a felkészülés kezdetéig. Majd a nyári pihenő alatt igyekeztem kipihenni a korábbi, apróbb sérüléseimet is. Másfél hónappal ezelőtt pedig a csapatból többen is elkezdtünk edzeni, én már csak azért is, mert ha válogatott meghívó jön, akkor tudjak menni. Ez nem jött össze, de legközelebb remélem, számítanak rám. Hétfőn elkezdtük a Körmenddel a felkészülést, az első nap inkább az ismerkedésről szólt, a héten felmérések lesznek, a keményebb munka a jövő héten indul. Az új edző? Múlt héten már találkoztunk vele, mindenkivel külön leült beszélni, elmondta az elképzeléseit. Szimpatikus ember és edző – remélem sikeres szezon előtt állunk. Tavaly egész jó ki szezonom volt, idén próbálok még egy lapáttal rátenni, úgy, hogy a válogatottban is pályára léphessek. A csapattal még korai célokról beszélni, de minimum olyan jól akarunk teljesíteni, ahogy az elmúlt bajnoki évben tettük.