augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

2 órája

Egis Körmend: újabb légiós érkezett - végleges a keret!

Címkék#EGIS Körmend#sport#kosárlabda

Chuba Ohams aláírásával vált teljessé a kosárlabda NB I-ben szereplő Egis Körmend játékoskerete.

Pum András

A 206 centiméter magas játékos 1997. december 22-én született az Amerikai Egyesület Államokban, Bronxban. - olvasható az Egis Körmend facebook-oldalán.

Egis Körmend
Chuba Ohams az Egis Körmend utolsó szerzeménye
Fotó: VN/basquetmanresa.com

Chuba Ohams Egyetemi éveit a Fordham University csapatánál töltötte majd Franciaországban kezdte meg profi karrierjét.  A 2023-24-es idényben Finnországban, a Helsinki Seagulls csapatában játszott, itt érte el eddigi legnagyobb sikereit, hiszen négyszer volt a hét játékosa, finn kupát nyert csapatával, megnyerték az alapszakaszt és döntőt játszottak. A bajnokság legjobb csapatába és legjobb idegenlégiós ötösébe is beválasztották. 

Az előző szezont a spanyol Manresánál kezdte, itt két bajnokit és két Champions League mérkőzést játszott, majd Németországba, a BG Goettingen együtteséhez igazolt, ahol 14 mérkőzésen lépett pályára, meccsenként több mint 27 percet volt a pályán, 8.5 pontot, valamint 8.6 lepattanót átlagolt. 

Egis Körmend: végleges a légióskontingens - és a keret

A körmendi együttes korábban légiós posztra leigazolta Jalen Moore-t, Jonathan Davist és Marchelus Avery-t.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu