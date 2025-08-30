Egis Körmend: újabb légiós érkezett - végleges a keret!

A 206 centiméter magas játékos 1997. december 22-én született az Amerikai Egyesület Államokban, Bronxban. - olvasható az Egis Körmend facebook-oldalán.

Chuba Ohams az Egis Körmend utolsó szerzeménye

Fotó: VN/basquetmanresa.com

Chuba Ohams Egyetemi éveit a Fordham University csapatánál töltötte majd Franciaországban kezdte meg profi karrierjét. A 2023-24-es idényben Finnországban, a Helsinki Seagulls csapatában játszott, itt érte el eddigi legnagyobb sikereit, hiszen négyszer volt a hét játékosa, finn kupát nyert csapatával, megnyerték az alapszakaszt és döntőt játszottak. A bajnokság legjobb csapatába és legjobb idegenlégiós ötösébe is beválasztották.

Az előző szezont a spanyol Manresánál kezdte, itt két bajnokit és két Champions League mérkőzést játszott, majd Németországba, a BG Goettingen együtteséhez igazolt, ahol 14 mérkőzésen lépett pályára, meccsenként több mint 27 percet volt a pályán, 8.5 pontot, valamint 8.6 lepattanót átlagolt.

Egis Körmend: végleges a légióskontingens - és a keret

A körmendi együttes korábban légiós posztra leigazolta Jalen Moore-t, Jonathan Davist és Marchelus Avery-t.