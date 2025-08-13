augusztus 13., szerda

Kosárlabda

2 órája

Egis Körmend: újabb légióst jelentettek be

Címkék#Egis Körmend#légiósok#kosárlabda

Jonathan Davis és Jalen Moore után megvan az NB I-es kosárabda-bajnokságban szereplő Egis Körmend harmadik légiósa.

Pum András

Marchelus Avery az Egis Körmend legújabb igazolása. A 203 centiméter magas Avery az Amerikai Egyesült Államokban, Richmondban született 2000 decemberében.  Az előző idényt az Oklahoma State University végzős támadójaként töltötte, ahol 32 mérkőzésen lépett pályára, 11,4 pontot, 4,3 lepattanót átlagolt és 43,1 %-kal dobott a mezőnyből.

Egis Körmend
Marchelus Avery az Egis Körmend legújabb játékosa
Fotó: VN/espn.com

A négyes poszt az otthona az Egis Körmend új játékosának

Avery elsősorban négyes poszton játszik, de hármasban is bevethető. A játékos már úton van Körmendre, így hamarosan csatlakozhat csapattársaihoz. Csapatunk kerete még egy, ötös poszton bevethető idegenlégióssal bővül majd. - olvasható az Egis Körmend facebook-oldalán.

 

 

