Egis Körmend: újabb légióst jelentettek be

Marchelus Avery az Egis Körmend legújabb igazolása. A 203 centiméter magas Avery az Amerikai Egyesült Államokban, Richmondban született 2000 decemberében. Az előző idényt az Oklahoma State University végzős támadójaként töltötte, ahol 32 mérkőzésen lépett pályára, 11,4 pontot, 4,3 lepattanót átlagolt és 43,1 %-kal dobott a mezőnyből.

Marchelus Avery az Egis Körmend legújabb játékosa

Fotó: VN/espn.com

A négyes poszt az otthona az Egis Körmend új játékosának

Avery elsősorban négyes poszton játszik, de hármasban is bevethető. A játékos már úton van Körmendre, így hamarosan csatlakozhat csapattársaihoz. Csapatunk kerete még egy, ötös poszton bevethető idegenlégióssal bővül majd. - olvasható az Egis Körmend facebook-oldalán.