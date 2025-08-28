augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

55 perce

Egy délután, két futballmeccs Szombathelyen

Címkék#Szombathely#Viktoria FC#futballmeccs

Pum András

Augusztus 31-én, vasárnap páros mérkőzéssel várja a szurkolókat a Haladás Sportkomplexum. 14 óra 30 perctől női NB I-es labdarúgó-mérkőzésen a Viktoria FC együttese fogadja az Újpestet, míg ezt követően, 17 óra 30 perctől Haladás-OPUS-Tigáz Tatabánya NB III-as labdarúgó-mérkőzésre kerül sor. Fontos információ a két találkozóval kapcsolatban, hogy 14 órakor nyitnak a jegypénztárak és egy jegy megvásárlásával mindkét mérkőzés megtekinthető. 

egy
Egy nap, két meccs. Kovács Virág, a Viktoria FC csapatkapitánya és Jancsó András, a Haladás labdarúgója
Fotó: VN/Viktoria FC

Ezúttal a Viktoria FC találkozóján sem kizárólag az „A” szektor lesz megnyitva, hanem a Haladás-meccseken megszokott szektorok is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu