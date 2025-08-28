Labdarúgás
55 perce
Egy délután, két futballmeccs Szombathelyen
Augusztus 31-én, vasárnap páros mérkőzéssel várja a szurkolókat a Haladás Sportkomplexum. 14 óra 30 perctől női NB I-es labdarúgó-mérkőzésen a Viktoria FC együttese fogadja az Újpestet, míg ezt követően, 17 óra 30 perctől Haladás-OPUS-Tigáz Tatabánya NB III-as labdarúgó-mérkőzésre kerül sor. Fontos információ a két találkozóval kapcsolatban, hogy 14 órakor nyitnak a jegypénztárak és egy jegy megvásárlásával mindkét mérkőzés megtekinthető.
Ezúttal a Viktoria FC találkozóján sem kizárólag az „A” szektor lesz megnyitva, hanem a Haladás-meccseken megszokott szektorok is.
