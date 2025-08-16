augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tonnákkal birkóznak

2 órája

Erős emberek bajnoksága Körmenden - szakadnak a súlyok vasárnap!

Címkék#súly#kamion#Körmenden

Erős emberek könnyűsúlyú (-105 kg) magyar bajnokságának ad otthont vasárnap 14 órától 17.30-ig a Szabadság tér. Erős emberek: Gadó András is ott van a mezőnyben.

Vaol.hu

Erős emberek bajnoksága vasárnap délután Körmenden, Gadó András is ott van a mezőnyben.

Erős emberek
Erős emberek - Gadó András birkózik a kilókkal.
Fotó: VN


Erős emberek könnyűsúlyú (-105 kg) magyar bajnokságának ad otthont vasárnap 14 órától 17.30-ig a Szabadság tér. Nyolc-kilenc sportoló áll rajthoz, hat versenyszámban mérik össze az erejüket.

Erős emberek bajnoksága

Az első négy szám selejtező (kamion húzás; rönk nyomás; lengő súly cipelés alkaron és kamion húzás ülve szemből; bárd tartás), majd hat főre csökken a létszám, akik a maradék két számban (lengősúly cipelés; beton hordó pakolás) már a bajnoki címért csatáznak tovább.

A mezőnyben ott van a szombathelyi Gadó András, aki merész terveket szövöget!

- Szeretném begyűjteni az ötödik bajnoki címemet, és ezzel felállítani egy rekordott, mert ha jól tudom, az országban könnyű súlyban ötször még senkinek nem jött össze a bajnoki cím. Az esélyem megvan rá, de nehéz lesz verseny, mind a súlyokat, a feladatokat, mind az időjárást tekintve. És természetesen egy ellenfelet sem szabad alábecsülni, mert minőségi a mezőny, bárki tud meglepetést okozni - összegzett Gadó András.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
