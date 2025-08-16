Erős emberek bajnoksága Körmenden - szakadnak a súlyok vasárnap!

Erős emberek bajnoksága vasárnap délután Körmenden, Gadó András is ott van a mezőnyben.

Erős emberek - Gadó András birkózik a kilókkal.

Fotó: VN



Erős emberek könnyűsúlyú (-105 kg) magyar bajnokságának ad otthont vasárnap 14 órától 17.30-ig a Szabadság tér. Nyolc-kilenc sportoló áll rajthoz, hat versenyszámban mérik össze az erejüket.

Erős emberek bajnoksága

Az első négy szám selejtező (kamion húzás; rönk nyomás; lengő súly cipelés alkaron és kamion húzás ülve szemből; bárd tartás), majd hat főre csökken a létszám, akik a maradék két számban (lengősúly cipelés; beton hordó pakolás) már a bajnoki címért csatáznak tovább.

A mezőnyben ott van a szombathelyi Gadó András, aki merész terveket szövöget!