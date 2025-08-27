augusztus 27., szerda

Gőzerővel készül az új szezonra a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapa. Falco: az első edzőmeccs.

Falco: az első edzőmeccs

A Falco lejátszotta első felkészülési mérkőzését: zártkapus edzőmeccsen 93-60-ra verte a vendég osztrák BBC Nord Dragonz Eisenstadt gárdáját. A szombathelyi csapatban nem lépett pályára Jubrile Belo és Patrick Whelan, ugyanis mindketten bekerültek a brit válogatott 12 fős Európa-bajnoki keretébe. De még a válogatottól visszatérő Perl Zoltán, Váradi Benedek kettős is pihenőt kapott.

– Túl vagyunk a felkészülés első két hetén, ami fizikálisan megterhelő volt a fiúk számáéra. Az Eisenstadt elleni mérkőzés előtt csupán két edzésen foglalkoztunk a taktikai elemekkel. Ennek tükrében elégedett voltam azzal, amit láttam, persze van még mit finomítani a játékunkon – értékelt Milos Konakov, a Falco KC edzője.

A Falco szombaton ismét pályára lép, a szlovák Inter Bratislava vendégeként vív zártkapus ezőmeccset.

A klub megkezdte a bérletek árusítását a 2025/2026-os szezonra – a tavalyi árak nem emelkedtek. A bérlet érvényes minden hazai bajnoki alapszakasz és rájátszás mérkőzésre, Magyar Kupa-meccsre, és a Horváth Zoltán Emléktornára. Illetve idei szezonban is tartalmazza a Bajnokok Ligája, vagy a FIBA Europe Cup csoportmeccseit. Részletek a Falco KC honlapján.

 

