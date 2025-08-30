augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Falco KC: edzőmeccs Szlovákiában - Bognár megsérült

Címkék#sport#sérülés#falco

A BC Slovan Bratislava vendégeként játszott edzőmeccset a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapata. Falco KC: szűk keret, szoros vereség.

Vaol.hu

BC Slovan Bratislava - Falco-Vulcano Energis KC Szombathely edzőmeccs.

Falco
Falco - edzőmeccs Szlovákiában.
Fotó: VN/Falco KC

Pályán a Falco KC

Második felkészülési mérkőzését a tavalyi szlovák ezüstérmes vendégeként játszotta a Falco (a sárga-fekete gárda első edzőmeccsén osztrák BBC Nord Dragonz Eisenstadt gárdáját verte 93-60-ra az Aréna Savariában, zárt kapuk mögött). A szombathelyieknél az Európa-bajnokságon szereplő két brit légiós –  Jubrile Belo és Patrick Whelan – játékára még nem számíthatott a szakmai stáb, Keller Ákos pedig betegség miatt hagyta ki a találkozót. Sőt, Bognár Kristóf a 3. percben egy esés után nem tudta folytatni a meccset. Míg a Slovan Jacob Evans személyében egy korábbi NBA-játékost is felvonultatott – aki egyébként 57 NBA-meccset játszott. És a 14-szeres szlovák válogatott David Abraham neves is jól cseng.

A felek kiélezett csatát vívtak, végig fej-fej mellett haladtak, végül a Falco KC nagy küzdelemben, éles hajrában 74-78-ra kikapott.

A Falco KC pontszerzői: Tanoh-Dez 10, Perl 18, Váradi 6, Bognár –, Novakovic 10, Herger –, Wojcik 18, Verasztó –, Jovanovic 12.

–Megrövidült kerettel, de nagy küzdéssel játszottuk le második edzőmérkőzésünket – amit végül nyolc játékossal fejeztünk be. Kristóf állapotáról várjuk a pontos diagnózist – összegzett a pozsonyi összecsapás után Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője

Falco KC: edzőmeccs Szlovákiában - Bognár megsérült

Fotók: VN

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu