Falco KC: edzőmeccs Szlovákiában - Bognár megsérült

BC Slovan Bratislava - Falco-Vulcano Energis KC Szombathely edzőmeccs.

Falco - edzőmeccs Szlovákiában.

Fotó: VN/Falco KC

Pályán a Falco KC

Második felkészülési mérkőzését a tavalyi szlovák ezüstérmes vendégeként játszotta a Falco (a sárga-fekete gárda első edzőmeccsén osztrák BBC Nord Dragonz Eisenstadt gárdáját verte 93-60-ra az Aréna Savariában, zárt kapuk mögött). A szombathelyieknél az Európa-bajnokságon szereplő két brit légiós – Jubrile Belo és Patrick Whelan – játékára még nem számíthatott a szakmai stáb, Keller Ákos pedig betegség miatt hagyta ki a találkozót. Sőt, Bognár Kristóf a 3. percben egy esés után nem tudta folytatni a meccset. Míg a Slovan Jacob Evans személyében egy korábbi NBA-játékost is felvonultatott – aki egyébként 57 NBA-meccset játszott. És a 14-szeres szlovák válogatott David Abraham neves is jól cseng.

A felek kiélezett csatát vívtak, végig fej-fej mellett haladtak, végül a Falco KC nagy küzdelemben, éles hajrában 74-78-ra kikapott.

A Falco KC pontszerzői: Tanoh-Dez 10, Perl 18, Váradi 6, Bognár –, Novakovic 10, Herger –, Wojcik 18, Verasztó –, Jovanovic 12.