Falco KC: kőkemény ellenfelek!
Elkészült a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának felkészülési menetrendje: Falco KC: hétfőn kezdődik a munka, hét kőkemény edzőmérkőzés vár a sárga-fekete alakulatra!
Falco KC: hamarosan ismét megtölthetik a lelátókat a szurkolók.
Fotó: Unger Tamás/VN-archív
Falco KC: kezdődik a felkészülési időszak, kőkemény edzőmérkőzések várnak a szombathelyi csapatra
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely hétfőn kezdi meg a felkészülést a 2025/2026-os szezonra – orvosi vizsgálatokkal és felmérésekkel indul a felkészülési időszak. A válogatott játékosok (Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek, Patrick Whelan, Jubrile Belo) majd később csatlakoznak be a munkába. A csapat Marko Curovic és Svajda Gábor irányításával kezdi meg a felkészülést – míg az erőnléti edzéseket dr. Laki Ádám felügyeli.
Két hét edzés után következik az első edzőmeccs, augusztus 26-án, kedden, zárt kapuk mögött. Az első nézők előtti összecsapást szeptember 3-án, szerdán vívja a tavalyi ezüstérmes, Oberwartban, az osztrák bajnok ellen lép pályára. Hazai pályán pedig – a hagyományokhoz híven – először a Horváth Zoltán Emléktornán mutatkozik be az „új” Falco.
A Falco KC felkészülési menetrendje
- Augusztus 26., kedd: Falco–Eisenstadt (zártkapus)
- Augusztus 30., szombat: Inter Bratislava–Falco (zártkapus)
- Szeptember 3., szerda: Oberwart–Falco
- Szeptember 7–10.: Bulgária, felkészülési torna. A résztvevő csapatok: Balkan Botevgrad, BC Vienna, Hapoel-Tel Aviv, Falco
- Szeptember 12–13.: 16. Horváth Zoltán Emléktorna. A résztvevő csapatok: Hapoel Holon, Patrioti Levice (szlovák bajnok), Oberwart Gunners (osztrák bajnok), Falco.
A felkészülési időszak során a Falco mind a hét edzőmeccsét külföldi csapatok ellen vívja – ami segíthet abban, hogy fizikálisan készen álljon a nemzetközi mérkőzésekre, a nemzetközi porondon való szereplésre. Az ellenfelek közül alegnagyobb név kétségtelenül az izraeli, Hapoel-Tel Aviv, amely tavaly megnyerte az ULEB Eurocup-ot és az izraeli bajnokságban az elődöntőig jutott. A mostani keretét olyan játékosok alkotják, mint a volt Euroliga MVP (2021), az NBA-ből visszatérő Vasilje Misic, az NBA-t (2021) és Euroligát (2022) nyerő Elijah Bryant, valamint a szintén NBA-s tapasztalattal rendelkezik Tyler Ennis, Bruno Caboclo, Ishmail Wainright trió. Az izralei csapat trénere az a Dimitris Itoudis, aki vezetőedzőként kétszeres Euroliga győztes (2016, 2019) – ugyanezekben az években a sorozat legjobb edzőjének is választották. De a görög szakember még nyert hat orosz bajnokságot és irányította a görög válogatottat (2022-2023) is.
A Falcót érintő hír, hogy távozik Marvin Clark: az amerikai légiós a francia másodosztályú Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez játékosaként folytatja pályafutását
