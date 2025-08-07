augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

19 perce

Falco KC: kőkemény ellenfelek!

Címkék#vizsgálat#Euroliga#Falco KC

Elkészült a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának felkészülési menetrendje: Falco KC: hétfőn kezdődik a munka, hét kőkemény edzőmérkőzés vár a sárga-fekete alakulatra!

Vaol.hu
Falco KC: kőkemény ellenfelek!

Falco KC: hamarosan ismét megtölthetik a lelátókat a szurkolók.

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Falco KC: kezdődik a felkészülési időszak, kőkemény edzőmérkőzések várnak a szombathelyi csapatra

Falco KC
Falco KC: Marko Curovic vezetésével kezdődik a felkészülés.
Fotó: Cseh Gábor


A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely hétfőn kezdi meg a felkészülést a 2025/2026-os szezonra – orvosi vizsgálatokkal és felmérésekkel indul a felkészülési időszak. A válogatott játékosok (Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek, Patrick Whelan, Jubrile Belo) majd később csatlakoznak be a munkába. A csapat Marko Curovic és Svajda Gábor irányításával kezdi meg a felkészülést – míg az erőnléti edzéseket dr. Laki Ádám felügyeli.

Két hét edzés után következik az első edzőmeccs, augusztus 26-án, kedden, zárt kapuk mögött. Az első nézők előtti összecsapást szeptember 3-án, szerdán vívja a tavalyi ezüstérmes,  Oberwartban, az osztrák bajnok ellen lép pályára. Hazai pályán pedig – a hagyományokhoz híven – először a Horváth Zoltán Emléktornán mutatkozik be az „új” Falco.

A Falco KC felkészülési menetrendje

  • Augusztus 26., kedd: Falco–Eisenstadt (zártkapus)
  • Augusztus 30., szombat: Inter Bratislava–Falco (zártkapus)
  • Szeptember 3., szerda: Oberwart–Falco
  • Szeptember 7–10.: Bulgária, felkészülési torna. A résztvevő csapatok: Balkan Botevgrad, BC Vienna, Hapoel-Tel Aviv, Falco
  • Szeptember 12–13.: 16. Horváth Zoltán Emléktorna. A résztvevő csapatok: Hapoel Holon, Patrioti Levice (szlovák bajnok), Oberwart Gunners (osztrák bajnok), Falco.

A felkészülési időszak során a  Falco mind a hét edzőmeccsét külföldi csapatok ellen vívja – ami segíthet abban, hogy fizikálisan készen álljon a nemzetközi mérkőzésekre, a nemzetközi porondon való szereplésre. Az ellenfelek közül alegnagyobb név kétségtelenül az izraeli, Hapoel-Tel Aviv, amely tavaly megnyerte az ULEB Eurocup-ot és az izraeli bajnokságban az elődöntőig jutott. A mostani keretét olyan játékosok alkotják, mint a volt Euroliga MVP (2021), az NBA-ből visszatérő Vasilje Misic, az NBA-t (2021) és Euroligát (2022) nyerő Elijah Bryant, valamint a szintén NBA-s tapasztalattal rendelkezik Tyler Ennis, Bruno Caboclo, Ishmail Wainright trió. Az izralei csapat trénere az a Dimitris Itoudis, aki vezetőedzőként kétszeres Euroliga győztes (2016, 2019) – ugyanezekben az években a sorozat legjobb edzőjének is választották. De a görög szakember még nyert hat orosz bajnokságot és irányította a görög válogatottat (2022-2023) is.

 

A Falcót érintő hír, hogy távozik Marvin Clark: az amerikai légiós a francia másodosztályú Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez játékosaként folytatja pályafutását

.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu