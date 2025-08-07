Falco KC: kőkemény ellenfelek!

Falco KC: kezdődik a felkészülési időszak, kőkemény edzőmérkőzések várnak a szombathelyi csapatra

Falco KC: Marko Curovic vezetésével kezdődik a felkészülés.

Fotó: Cseh Gábor



A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely hétfőn kezdi meg a felkészülést a 2025/2026-os szezonra – orvosi vizsgálatokkal és felmérésekkel indul a felkészülési időszak. A válogatott játékosok (Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek, Patrick Whelan, Jubrile Belo) majd később csatlakoznak be a munkába. A csapat Marko Curovic és Svajda Gábor irányításával kezdi meg a felkészülést – míg az erőnléti edzéseket dr. Laki Ádám felügyeli.

Két hét edzés után következik az első edzőmeccs, augusztus 26-án, kedden, zárt kapuk mögött. Az első nézők előtti összecsapást szeptember 3-án, szerdán vívja a tavalyi ezüstérmes, Oberwartban, az osztrák bajnok ellen lép pályára. Hazai pályán pedig – a hagyományokhoz híven – először a Horváth Zoltán Emléktornán mutatkozik be az „új” Falco.

A Falco KC felkészülési menetrendje

Augusztus 26., kedd: Falco–Eisenstadt (zártkapus)

Falco–Eisenstadt (zártkapus) Augusztus 30., szombat: Inter Bratislava–Falco (zártkapus)

Inter Bratislava–Falco (zártkapus) Szeptember 3., szerda: Oberwart–Falco

Oberwart–Falco S zeptember 7–10.: Bulgária, felkészülési torna. A résztvevő csapatok: Balkan Botevgrad, BC Vienna, Hapoel-Tel Aviv, Falco

Bulgária, felkészülési torna. Balkan Botevgrad, BC Vienna, Hapoel-Tel Aviv, Falco Szeptember 12–13.: 16. Horváth Zoltán Emléktorna. A résztvevő csapatok: Hapoel Holon, Patrioti Levice (szlovák bajnok), Oberwart Gunners (osztrák bajnok), Falco.

A felkészülési időszak során a Falco mind a hét edzőmeccsét külföldi csapatok ellen vívja – ami segíthet abban, hogy fizikálisan készen álljon a nemzetközi mérkőzésekre, a nemzetközi porondon való szereplésre. Az ellenfelek közül alegnagyobb név kétségtelenül az izraeli, Hapoel-Tel Aviv, amely tavaly megnyerte az ULEB Eurocup-ot és az izraeli bajnokságban az elődöntőig jutott. A mostani keretét olyan játékosok alkotják, mint a volt Euroliga MVP (2021), az NBA-ből visszatérő Vasilje Misic, az NBA-t (2021) és Euroligát (2022) nyerő Elijah Bryant, valamint a szintén NBA-s tapasztalattal rendelkezik Tyler Ennis, Bruno Caboclo, Ishmail Wainright trió. Az izralei csapat trénere az a Dimitris Itoudis, aki vezetőedzőként kétszeres Euroliga győztes (2016, 2019) – ugyanezekben az években a sorozat legjobb edzőjének is választották. De a görög szakember még nyert hat orosz bajnokságot és irányította a görög válogatottat (2022-2023) is.

A Falcót érintő hír, hogy távozik Marvin Clark: az amerikai légiós a francia másodosztályú Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez játékosaként folytatja pályafutását

.