Ferencváros: Varga Barnabás angol, skót, török és osztrák csapatnak is rúghat gól!

Monacóban az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) képviselői kisorsolták az Európa-liga ligaszakaszának mérkőzéseit. Ellenfelekt kapott a mezőny egyetlen magyar csapata, a Ferencváros is.

Ferencváros - jöhet az Európa-liga!

Fotó: Ladóczki Balázs

Az Európa-ligában - akárcsak a Bajnokok Ligájában - 36 csapatot számlál alapszakasz. A selejtezők végeztével az együtteseket négy darab kilencfős kalapba osztották be az erősorrendek alapján. A sorsoláson minden csapat két-két ellenfelet kapott az egyes kalapokból, így nyolc mérkőzése lesz mindenkinek, négy otthon, négy pedig idegenben. A ligaszakasz zárásakor az első nyolc helyezett automatikusan nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezetteknek pedig februárban játszaniuk kell a legjobb tizenhat csapat közé kerülésért - oda-visszavágó rendszerben. az utolsó 12 csapat kiesik.

Ferencváros - erős ellenfelek

A magyar bajnok hazai pályán játszik a skót Rangersszel, a BL-selejtezőkből ismert - búcsúztatott - bolgár Ludogoreccel, a görög Panathinaikosszal és az előző évadból ismerős cseh Viktoria Plzennel. Továbbá a Fradi az angol Nottingham Forest, az osztrák Salzburg, a török Fenerbahce és a belga Genk ellen idegenben lép pályára.

A remek formában lévő Varga Barnabás patinás csapatok kapuját veheti be ősszel az "európai hadszíntéren"!

Az FTC erős ellenfeleket kapott, de azért nem reménytelen a helyzete - a Ludogorec, a Plzen és Salzburg nem tűnik verhetetlen riválisnak.

És a többiek

A magyar játékost is foglalkoztató klubok közül Bolla Bendegúz csapata, a csütörtökön a Győrt búcsúztató Rapid Wien többek között Baráth Péter együttesével, a Raków Czestochowával is találkozik a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszában. A bécsiek idegenben találkoznak a lengyel gárdával, emellett fogadják a kétszeres (2023, 2024) Konferenci-liga-döntős olasz Fiorentinát, a ciprusi Omonia Nicosiát és a román Universitatea Craiovát, valamint a lengyel Lech Poznanhoz és a bosnyák Zrinjski Mostarhoz látogatnak. Baráthék a Rapidon kívül a Mostart és a Craiovát fogadják, míg a cseh Sparta Prahával és Sigma Olomouccal, valamint az Omoniával idegenben csapnak össze.