Ferencváros-Ludogorec: így szurkolt a mémkirály a magyar csapat győzelméért a Bajnokok Ligájában - fotó

Ahogy arról beszámoltunk, a szentpéterfai csatár, Varga Barnabás vezérletével, két góljával a Fradi 3-0-ra legyőzte a bolgár ellenfelét a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján. Így a Ferencváros-Ludogorec párharcból a magyar csapat jutott tovább és már csak egy párharc van hátra, ha azt is sikerrel megvívják a budapesti zöld-fehérek, akkor ott lesznek a klubfutball legnagyobb színpadán, vagyis a Bajnokok Ligájában.

Ferencváros-Ludogorec: Arató András, vagyis Hide the Pain Harold kiszurkolta a Fradi továbbjutását

Forrás: Facebook

Bár a vasi kötődésű Varga Barnabástól nem lehet elvenni a főszerepet, de egy másik vasi híresség is kivette a részét a Fradi nagy diadalából. A lelátón szurkolt ugyani a kőszegi mémkirály, Arató András is, vagy ahogy sokan ismerik, Hide the Pain Harold. Hivatalos közösségi oldalára feltöltött képén éppen az egyik gól utáni pillanat látható, természetesen mindezt a legújabb Fradi-mezben. És hát az mosoly... Az a mosoly utánozhatatlan.