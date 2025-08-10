3 órája
Fitt-Box Ökölvívó Egyesület: három komoly rendezvény - és jótékonykodás!
Fitt-Box Ökölvívó Egyesület: mozgolódik a tömeg - zajlik a bemelegítés.
Fotó: VN/Fitt-Box Ökölvívó Egyesület
A többnapos eseménysorozat méltó módon ötvözte a sportot, a hagyományőrzést és a jótékonyságot – így minden korosztály megtalálhatta a számára vonzó programot.
A 18. Ostrom Kupa nemzetközi ökölvívótorna idén is komoly színvonalat képviselt. A három nap során 101 mérkőzést láthatott a közönség –belga, osztrák, horvát, cseh és magyar válogatott versenyzők léptek ringbe. A tornán 131 bunyós mérlegelt, sok minőségi, szikrázóan kemény mérkőzést láthattak a sportág kedvelői. És sikeres tornát zárt a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület is. A kőszegi klub – a szombathelyi Skorpió Box Clubbal karöltve – 18 fővel vett részt a versenyen. Külön elismerésben részesült Búza Rómeó és Budai Szevasztián. Búza Rómeó három kemény összecsapáson bizonyított cseh és belga válogatott ellenfelekkel szemben. De a hazai színeket képviselő versenyzők szinte kivétel nélkül remek teljesítményt nyújtottak. Többen két-három mérkőzésen is szerepeltek, és a sorozatterhelés alatt is tartották formájukat. Jár a köszönet Gombai János és Varga Roland edzőknek, a szülőknek és segítőknek a rendezvény lebonyolításáért.
A Honvédelmi Sportnap programjait egy látványos ökölvívó-bemutató nyitotta meg. A programba a közönség is bekapcsolódhatott: sok gyerek próbálta ki lelkesen a sportág alapjait. Ezután az Ostromnapok Egyesület hagyományőrző bemutatója következett, majd a résztvevők, érdeklődők közösen átsétáltak a várhoz, ahol megkoszorúztuk a hős várvédő, Jurisics Miklós szobrát. A programot a vár tövében berendezett honvédelmi akadálypálya, airsoft-lövészet és íjászat tette teljessé – a gyerekek nagy örömére.
Szintén nagy sikert aratott a 4. Ostromvárvédő Jótékonysági Futóverseny. Amely minden eddiginél nagyobb részvétellel zajlott le: 260 fő nevezett előzetesen, végül 230-an álltak rajthoz. A futók négy távon (1500 m, 7 km, 14 km, 21 km) tehették próbára a felkészültségüket. A közös bemelegítést az olimpiai ötödik helyezett, sokszoros magyar bajnok, válogatott ökölvívó Hámori Luca, és a világbajnok kötélugró Bánhegyi Adrienn tartotta. A verseny rajtját a hagyományőrzők puskalövése jelezte, a résztvevők pedig Kőszeg középkori várfalai között, és a török hagyományőrző táborokon keresztül futottak vissza a Főtérre. A tömegfutásban 127 fő vett részt – akiket az Ataru Taiko ütőegyüttes dobszava buzdított az indulásnál
A hosszabb távok legjobbjai:
- 7 km (62 induló), a győztesek: Gorza István és Németh Beáta
- 14 km (17 induló), a győztesek: Nemes Bálint és Gere Alexandra
- 21 km (24 induló), a győztesek: Balhási Ákos és Bognár Nikolett
A futóverseny jótékonysági célt szolgált: idén is a Mirtill Alapítvány beteg gyerekeinek gyógyítását támogatták a rendezők, a résztvevők, az adományozók. Az eseményen 1 millió 535 ezer 500 forint gyűlt össze. De a júniusi Jurisics Kupa ökölvívótornán további 270 ezer forint adomány gyűlt össze. Így összesen 1 millió 805 ezer 500 forint támogatást kaptak a rászoruló gyerekek.
– Ez a sikeres gyűjtés a közösség erejét bizonyítja. Külön köszönettel tartozunk a Sinus-Fair cégcsoportnak, amely oszlopos támogatóként vett részt a szervezésben, valamint Kovács Krisztiánnak, aki a futóverseny egyik fő motorja volt. Köszönöm minden résztvevőnek, támogatónak és segítőnek, aki bármilyen módon hozzájárult a négy nap sikeréhez! Ez az összefogás, a sport, a hagyomány és a jótékonyság egysége méltó példája annak, mire képes egy közösség, ha hisz a közös célban – összegzett Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetője.