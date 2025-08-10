Fitt-Box Ökölvívó Egyesület: három komoly rendezvény - és jótékonykodás!

Július végén, augusztus elején három nagyszabású sportrendezvényt valósítottak meg Kőszegen a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület.

Fitt-Box Ökölvívó Egyesület: rajtol a futóverseny.

Fotó: VN/Fitt-Box Ökölvívó Egyesület



A többnapos eseménysorozat méltó módon ötvözte a sportot, a hagyományőrzést és a jótékonyságot – így minden korosztály megtalálhatta a számára vonzó programot.

Fitt-Box Ökölvívó Egyesület:összefogás, a sport, hagyomány, jótékonykodás!

A 18. Ostrom Kupa nemzetközi ökölvívótorna idén is komoly színvonalat képviselt. A három nap során 101 mérkőzést láthatott a közönség –belga, osztrák, horvát, cseh és magyar válogatott versenyzők léptek ringbe. A tornán 131 bunyós mérlegelt, sok minőségi, szikrázóan kemény mérkőzést láthattak a sportág kedvelői. És sikeres tornát zárt a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület is. A kőszegi klub – a szombathelyi Skorpió Box Clubbal karöltve – 18 fővel vett részt a versenyen. Külön elismerésben részesült Búza Rómeó és Budai Szevasztián. Búza Rómeó három kemény összecsapáson bizonyított cseh és belga válogatott ellenfelekkel szemben. De a hazai színeket képviselő versenyzők szinte kivétel nélkül remek teljesítményt nyújtottak. Többen két-három mérkőzésen is szerepeltek, és a sorozatterhelés alatt is tartották formájukat. Jár a köszönet Gombai János és Varga Roland edzőknek, a szülőknek és segítőknek a rendezvény lebonyolításáért.

A Honvédelmi Sportnap programjait egy látványos ökölvívó-bemutató nyitotta meg. A programba a közönség is bekapcsolódhatott: sok gyerek próbálta ki lelkesen a sportág alapjait. Ezután az Ostromnapok Egyesület hagyományőrző bemutatója következett, majd a résztvevők, érdeklődők közösen átsétáltak a várhoz, ahol megkoszorúztuk a hős várvédő, Jurisics Miklós szobrát. A programot a vár tövében berendezett honvédelmi akadálypálya, airsoft-lövészet és íjászat tette teljessé – a gyerekek nagy örömére.

Szintén nagy sikert aratott a 4. Ostromvárvédő Jótékonysági Futóverseny. Amely minden eddiginél nagyobb részvétellel zajlott le: 260 fő nevezett előzetesen, végül 230-an álltak rajthoz. A futók négy távon (1500 m, 7 km, 14 km, 21 km) tehették próbára a felkészültségüket. A közös bemelegítést az olimpiai ötödik helyezett, sokszoros magyar bajnok, válogatott ökölvívó Hámori Luca, és a világbajnok kötélugró Bánhegyi Adrienn tartotta. A verseny rajtját a hagyományőrzők puskalövése jelezte, a résztvevők pedig Kőszeg középkori várfalai között, és a török hagyományőrző táborokon keresztül futottak vissza a Főtérre. A tömegfutásban 127 fő vett részt – akiket az Ataru Taiko ütőegyüttes dobszava buzdított az indulásnál