Minden, ami foci

Ismét megjelent a Vas Népe hagyományos, népszerű kiadványa, a Focimagazin! - itt a lapozható verziója

Megjelent lapunk a népszerű Focimagazin kiadványa – felvezetve a 2025/2026-os profi- és amatőr labdarúgó-bajnokságok rajtját.

Fotó: Cseh Gábor

Bemutatjuk a vasi futballcsapatokat az NB III.-tól a vármegyei harmadosztályig – külön figyelmet fordítva a Haladás helyzetére. Ugyancsak foglalkozunk a nehéz helyzetbe került HVSE futsalcsapatával. Továbbá sorsolásokkal, menetrendekkel, játékoskeretekkel, edzői várakozásokkal jelentkezünk. A kiadványban teret adunk női futballnak, a Viktoriának is. Természetesen nem maradhat ki a magyar labdarúgó-válogatott mozgalmasnak ígérkező őszi szezonja sem – tekintettel arra, hogy a nemzeti csapatban több vasi futballista is szerepel.

Egy futballrajongó számára különösen értékes segédeszköz, iránymutató lehet a kiadványunk!

A Focimagazin lapozható verziója:

 

