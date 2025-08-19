Gadó András ötödször is a csúcson!

– Remek felkészülés után, jó formában, motiváltan futottam neki a versenynek – értékelt Gadó András. – A második számnál azonban megsérült a bicepszem, de szerencsére, erős nyomókötéssel tudtam folytatni az ob-t - most egyébként tüzetes orvosi vizsgálat vár rám. Négy számot megnyertem, és begyűjtöttem egy második, valamint egy harmadik helyet - vagyis mind a hat számban jól teljesítettem. Nagyon be akartam gyűjteni az ötödik bajnoki címemet, mert erre még senki nem volt képes, sporttörténelmet írtam. Nem tagadom, most elégedett, és büszke vagyok - de nem adták ingyen a sikert, sokat dolgoztam érte.

- Körmend új helyszínként került fel a magyar erősembersport térképre - és remekül vizsgázott a város. A városvezetéstől minden segítséget megkaptunk, és a közönség is vevő volt a versnyre, nagyszerű hanguatban gyürkőztünk neki a súlyoknak. Az idei sikeres rendezés fényében pedig a jövő évi közös munka már most szóba került a városvezetés és a Hungaryan Strongman League képviselői között! - zárta szavait Gadó András.

Gadó András - és a többiek

Erős emberek könnyűsúlyú (-105 kg) magyar bajnoksága, végeredmény: