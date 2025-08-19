augusztus 19., kedd

Erős emberek

1 órája

Gadó András ötödször is a csúcson!

Címkék#Hungaryan Strongman League#bajnokság#Gadó András

Az erős emberek könnyűsúlyú (-105 kg) magyar bajnokságát rendezték vasárnap Körmenden. A viadalt a szombathelyi Gadó András nyerte, aki ötödik bajnoki címét gyűjtötte be - amire még nem volt példa!

Vaol.hu

Gadó András nagyot versenyzett - magyar bajnok lett!

Gadó András
Gadó András
Fotó: VN/Hungarian Strongman League

A Hungaryan Strongman League által rendezett erős emberek könnyűsúlyú (-105 kg) magyar bajnokságán - a Szabadság téren - nyolc versenyző feszült neki az embert próbáló súlyoknak. Az első négy szám (kamion húzás; rönk nyomás; lengő súly cipelés alkaron és kamion húzás ülve szemből; bárd tartás) selejtező volt, majd hat főre csökkent a létszám, akik a maradék két számban (lengősúly cipelés; beton hordó pakolás) már a bajnoki címért csatáztak tovább. A vasi, szombathelyi színeket képviselő Gadó András – aki főszervezőként is kivette a részét a munkából – stabilan versenyzett, négy számot (rönknyomás, bárd tartás, lengősúly cipelés, hordó pakolás) is megnyert, biztosan gyűjtötte be a bajnoki címet.

Gadó András ötödször is a csúcson!

Fotók: VN

– Remek felkészülés után, jó formában, motiváltan futottam neki a versenynek – értékelt Gadó András. – A második számnál azonban megsérült a bicepszem, de szerencsére, erős nyomókötéssel tudtam folytatni az ob-t - most egyébként tüzetes orvosi vizsgálat vár rám. Négy számot megnyertem, és begyűjtöttem egy második, valamint egy harmadik helyet - vagyis mind a hat számban  jól teljesítettem. Nagyon be akartam gyűjteni az ötödik bajnoki címemet, mert erre még senki nem volt képes, sporttörténelmet írtam. Nem tagadom, most elégedett, és büszke vagyok - de nem adták ingyen a sikert, sokat dolgoztam érte. 

- Körmend új helyszínként került fel a magyar erősembersport térképre - és remekül vizsgázott a város. A városvezetéstől minden segítséget megkaptunk, és a közönség is vevő volt a versnyre, nagyszerű hanguatban gyürkőztünk neki a súlyoknak. Az idei sikeres rendezés fényében pedig a jövő évi közös munka már most szóba került a városvezetés és a Hungaryan Strongman League képviselői között! - zárta szavait Gadó András.

Gadó András - és a többiek

Erős emberek könnyűsúlyú (-105 kg) magyar bajnoksága, végeredmény: 

  • 1. Gadó András (Szombathely)
  • 2. Kürti Mihály (Komárom) 
  • 3. Szuder Károly (Esztergom)
  • 4. Nider Zoktán (Nemeskocs) 
  • 5. Mester Istvan (Székesfehérvár) 
  • 6. Németh Tamás (Dunaújváros) 
  • 7. Hegedűs Máté (Makó)
  • 8. Molnár Attila (Székesfehérvár)

 

 

