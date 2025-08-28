Golomán György, a körmendi fiú újra a spanyol élvonalban – ACB-ben bizonyíthat!

A körmendi nevelésű, 29 éves magyar válogatott kosárlabdázó, Golomán György ismét a világ egyik legerősebb bajnokságában, a spanyol ACB-ben léphet pályára.

Fotó: Dömötör Csaba

Golomán György: a körmendi fiú útja a UCLA-től az ACB-ig

Golomán György pályafutása Körmendről indult, majd az Egyesült Államokba, a legendás UCLA egyetemre vezetett az útja, ahol pszichológia szakon diplomázott és a NCAA egyik legnívósabb csapatában játszott. Megfordult az NBA fejlődési ligájában, a G League-ben, kipróbálta magát Japánban, Belgiumban, Litvániában, és természetesen hazai színekben is: a Falco KC Szombathely játékosaként magyar bajnoki címet nyert és szerepelt a Bajnokok Ligájában.

Az ACB-út: Gironától Burgosig

A 2023–24-es szezonban mutatkozott be a spanyol élvonalban, a Basquet Girona színeiben – a klub tulajdonosa nem más, mint a korábbi NBA-sztár Marc Gasol. Ott 18 perc játékidő alatt 7,9 pontot és 3,3 lepattanót átlagolt.

A következő idényben a San Pablo Burgoshoz igazolt a másodosztályba, ahol meghatározó szerepet játszott: bajnoki címet nyertek és feljutottak, méghozzá a liga történetének legjobb győzelem-vereség mutatójával.

Váratlan fordulat – de jött a Lleida

Bár szerződése automatikusan hosszabbodott volna, a Burgos a nyár végén szakmai okokra hivatkozva mégis kezdeményezte ennek a felbontását, ami végül közös megegyezéssel megtörtén. A spanyol szabályok miatt több hazai játékost kellett igazolniuk, ezért légiós poszton nem maradt hely a 211 cm magas magyar center számára.

Sokáig azonban nem maradt csapat nélkül: a katalán Hiopos Lleida gyorsan lecsapott rá. Nem is véletlen – hiszen a statisztikák szerint mindössze 16 percnyi átlagos játékidő alatt 10,2 VAL értékpontot hozott, emellett spanyol szakírók külön kiemelték példamutató hozzáállását és csapatszellemét.

„Nagyon motiváltan vágok neki”

Gyuri tegnap utazott Spanyolországba, és indulás előtt kizárólag nekünk nyilatkozott:

„Tervezettnél kacifántosabbra sikerült az offseason. Miután a Burgosszal elváltak az útjaink, egy darabig bizonytalan volt a helyzetem, de szerencsére kaptam egy jó lehetőséget a Lleidától. Remélem, hogy fogok tudni élni a bizalommal, nagyon motiváltan vágok neki a szezonnak.”