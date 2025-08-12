augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

55 perce

Körmenden is gyászolják a tragikusan fiatalon elhunyt sportolólányt - fotók

Címkék#EGIS Körmend#gyász#kosárlabda

A körmendi kosárcsarnok előtt tartottak megemlékezést.

Vaol.hu

Az elmúlt héten számoltunk be arról, hogy drámai életmentés zajlott a szekszárdi Baka István Általános Iskolában. Egy fiatal lány lett rosszul edzés közben, elkezdett remegni, majd leállt a szíve. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd ezt követően kórházba szállították. Ekkor még az ország abban reménykedett, hogy nem történi tragédia. Szombaton aztán jött a borzasztó hír, hogy a szakemberek nem tudták megmenteni a fiatal sportoló életét: meghalt. Fricsi Dóra mindössze 12 éves volt. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek. 

Gyász: Körmenden is megemlékeztek Dóráról
Gyász: Körmenden is megemlékeztek Dóráról
Forrás: Egis Körmend

Körmenden is gyászolják Fricsi Dórát

A körmendi kosárlabdatársadalom is megrendülten értesült a szörnyű tragédiáról. Az Egis Körmend hivatalos közösségi oldalán arról írnak, hogy szurkolói kezdeményezésre gyűltek össze főhajtásra ifjú és egykori kosarasok, drukkerek a Városi Sportcsarnoknál. Az együttérző emlékezők a váratlanul elhunyt ifjú szekszárdi kosárlabdázó, Fricsi Dóri fotójánál helyeztek el gyertyákat, mécseseket, leróva kegyeletüket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu