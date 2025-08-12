Körmenden is gyászolják a tragikusan fiatalon elhunyt sportolólányt - fotók

Az elmúlt héten számoltunk be arról, hogy drámai életmentés zajlott a szekszárdi Baka István Általános Iskolában. Egy fiatal lány lett rosszul edzés közben, elkezdett remegni, majd leállt a szíve. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a fiatal sportolót sikerült újraéleszteni, majd ezt követően kórházba szállították. Ekkor még az ország abban reménykedett, hogy nem történi tragédia. Szombaton aztán jött a borzasztó hír, hogy a szakemberek nem tudták megmenteni a fiatal sportoló életét: meghalt. Fricsi Dóra mindössze 12 éves volt. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek.

Gyász: Körmenden is megemlékeztek Dóráról

Forrás: Egis Körmend

Körmenden is gyászolják Fricsi Dórát

A körmendi kosárlabdatársadalom is megrendülten értesült a szörnyű tragédiáról. Az Egis Körmend hivatalos közösségi oldalán arról írnak, hogy szurkolói kezdeményezésre gyűltek össze főhajtásra ifjú és egykori kosarasok, drukkerek a Városi Sportcsarnoknál. Az együttérző emlékezők a váratlanul elhunyt ifjú szekszárdi kosárlabdázó, Fricsi Dóri fotójánál helyeztek el gyertyákat, mécseseket, leróva kegyeletüket.