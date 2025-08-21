augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

28 perce

Haladás: a csapatkapitány szerint nem csak az edző a hibás

Címkék#Vígh Ferenc#haladás csapatkapitány#Szakály Attila

Szakály Attila, a Haladás NB III-as labdarúgócsapatának kapitánya szerint közös felelősség a vasiak rossz őszi rajtja: ergó, nem csak Vígh Ferenc vezetőedző a felelős a négy mérkőzésen szerzett egyetlen pontért – és az utolsó előtti pozícióért.

Pum András

Négy bajnoki, egy döntetlen, három vereség:  Vígh Ferenc vezetőedző az ETO Akadémia (2-4) elleni bajnoki mérkőzést követően beadta lemondását, amelyet a klubvezetés elfogadott. Szakály Attila, a Haladás csapatkapitánya is más rajtban bízott, ugyanakkor leszögezte: a gyengébb teljesítményért nem egy ember felelős, mindenkinek magába kell néznie.

Haladás
Szakály Attila, a Haladás középpályása sajnálja, hogy mennie kellett Vígh Ferencnek. 
Fotó: Cseh Gábor

Nagyon sajnálja a Haladás csapatkapitánya, Szakály Attila

– Az eredmények eddig nem jöttek, ennek ellenére úgy érzem, a csapat előrelépett a tavalyihoz képest. – nyilatkozta Szakály Attila, a Haladás facebook-oldalának. – Az összes meccsen megvolt az esélyünk a győzelemre, amit az előző kiírásban nem mondhattunk el. Sajnos, nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, és hátul is hibázott valaki. Nem a legjobb a sorsolásunk, az elején megkaptuk az erősebb csapatokat, amiből eddig nem jöttünk ki jól. Veszprémben kezdtünk, a meccs előtt azt mondtuk volna, nem rossz a döntetlen ott, a találkozó összképe alapján viszont nyerhettünk volna. Utána jött a Bicske, az első félidőben lefociztuk őket, jöttek a ziccerek is sorban, de sajnos nem sikerült ezeket értékesíteni. A második félidőben éppen ebből adódóan egyre görcsösebb lett a gárda, a végén ki is kaptunk. Dorogon sikerült vezetnünk már az elején, de ott a piros-feketék megérdemelten fordítottak, mert az első félidőben jobbak voltak. A második játékrészben feléjük kerekedtünk, kapufákat lőttünk, megannyi lehetőségünk volt az egyenlítésre, de nem sikerült betalálni. A lefújás után a dorogiak is elismerően szóltak a játékunkról, mondván, ikszes ütközet volt. Most ők eddig 100 százalékos teljesítménnyel ott vannak a tabella elején. Vasárnap az ETO II.-nél pedig az NB I-es visszajátszók jelentették a különbséget.
– Nagyon sajnálom, és köszönünk mindent Ferinek – folytatta Szakály. – Januárban úgy vállalta el ezt a nehéz feladatot, hogy rajta kívül senki más nem akarta. Aztán meg is csináltuk, bennmaradt a csapat. Szerintem sokat léptünk előre a tavalyhoz képest, de Magyarországon ez van sajnos, ha nem jönnek egyből az eredmények, akkor az emberek nagy része szerint minden és mindenki rossz. Most minimális költségvetésből kell gazdálkodni a klubnak – még NB/III-as szinten is. Ahhoz, hogy minden jól működjön a nulláról, ahhoz idő kell. A csapatból ugyanúgy mindenkinek megvan a felelőssége, és mindenkinek magába kell nézni azért, mert nem jöttek az eredmények. Ezért nem egy ember hibás, hanem mindenki.
A vasiak vasárnap 16.30-as kezdéssel a Mol Magyar Kupában a Mezőörs otthonában lépnek pályára. 

 

