Haladás: az első győzelemre várva

A szombathelyiek a veszprémi 1-1-es döntetlen után zsinórban négyszer kikaptak, így egy ponttal sereghajtók. Ahogy mondani szokták: innen már csak felfelé vezethet az út. A Haladás győzelemre készül a másik patinás klub, a Tatabánya ellen.

Vasárnap hazai pályán javíthat a Haladás. Támadásban Horváth Arnold

Fotó: Cseh Gábor

A Tatabánya is rosszul kezdte a szezont és a Komárom-Esztergom vármegyeieknél is edzőváltás volt, Klausz László ment és ideiglenesen Nagy Richárd irányítja a kék-fehéreket. Az NB II.-től a legutóbbi bajnokságban búcsúzó tatabányai csapat jelenleg 6 ponttal a 10. helyen áll a bajnoki tabellán. Legutóbb hazai pályán 3-2-re verte az Újpest II. csapatát, ez volt a vasárnapi vendégek második győzelme, az elsőt még a nyitányon, a Komárom (3-1) ellen aratták. A Tatabánya legeredményesebb játékosa három góljával Magyar Szabolcs. A Tatabányát erősíti például a rutinos védő, Preklet Csaba, valamint Vass Patrik is.

- Hazai pályán nyerni kell – szögezte le Simon Ádám sportigazgató, megbízott vezetőedző. - Remélem, hogy a gyakran már jó játék végre eredménnyel is párosul – meg kell tanulnunk nyerni. Egy győzelem rengeteget segítene, mentálisan is nagy lökést adna a csapatnak. A játékosok megérdemelnék már, hogy három ponttal gazdagodjanak. Vannak kisebb sérültjeink, viszont Hári Kevin és Horváth Márk már bevethető, de Jancsó András eltiltás és Füzi Ákos combsérülés miatt nem léphet pályára. Jó állapotban van a csapat, csak a három pont elfogadható. Hajrá, Hali!

Haladás: Jancsó eltiltott, Füzi sérült

Simon Ádám vezetőedző nem számíthat Jancsó András játékára, a futballistát ugyanis a mezőörsi Magyar Kupa-meccset követően kiállította a játékvezető, az MLSZ Fegyelmi Bizottsága pedig meglehetősen szigorú döntést hozott, a védő szeptember 30-ig nem léphet pályára – az eltiltás a bajnokságra is érvényes… És Füzi Ákos sem játszhat, a támadó sérülés miatt a mezőörsi kupameccset és a gyirmóti bajnokit is kihagyta.

– Az ETO Akadémia ellen még játszottam, ám utána az egyik edzésen megsérült a bal combhajlítóizmom – mondta Füzi Ákos. – Azóta nem is edzettem, kondizok, rehabilitációra járok, és persze kezelésekre. Sokat javult a sérülésem, de vasárnap még biztos nem játszok, nem szeretnék egy komolyabb sérülést megkockáztatni. Terveim szerint jövő héten elkezdhetem az edzéseket és a soron következő, balatonfüredi bajnokin már pályára léphetek.