Haladás: gyirmóti vendégjáték előtt, új ember a szakmai stábban

A listavezető, Weitner Ádám edzette gyirmótiak mind a négy meccsüket megnyerték a szezonban, 12 gólt szereztek és csak egyet kaptak. A bajnokságot az FC Sopron 4-es legyőzésével kezdték, aztán Felcsúton nyertek 1-0-ra, majd otthon a Budaörs ellen 4-0-ra, legutóbb pedig Újpesten diadalmaskodtak 3-0-ra. Alaposan átalakult a keretük, melynek tagjaia volt Szombathelyi Haladás-futballista, Rácz Barnabás is.

A Haladás a veszprémi döntetlen után hazai pályán kikapott a Bicskétől, Dorogon, majd Szombathelyen az ETO Akadémiától is. Ráadásul a Magyar Kupában a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályú Mezőörs 3-2-re legyőzte a Halit. Azaz utolsó négy tétmérkőzésüket elveszítették a szombathelyiek, akik az utolsó előtti helyen tanyáznak a bajnolságban. A papírforma finoman szólva sem mellettük van a szerdaii, gyirmóti meccsen...

Catalin Azoitei (balról) csatlakozott a Haladás szakmai stábjához

Fotó: Fotó: VN/Haladás

– Teljesen mindegy ki az ellenfél és hol játszunk – idegenben, vagy otthon – mindenképpen nyerni akarunk mondta Simon Ádám, a Haladás sportigazgatója, megbízott vezetőedzője. – Csak a három pont tehát az elfogadható Gyirmóton, mindent megteszünk, hogy megszerezzük első győzelmünket. Ennél többet nem is szeretnék mondani, a pályán kell bizonyítanunk!

Catalin Azoitei a Haladás szakmai stábjában

A Haladáshoz kapcsolódó hír, hogy Catalin Azoitei csatlakozott a szakmai stábhoz– azt pontosan nem tudni milyen minőségben, de vélhetően másodedzőként. Azoitei Nagybányán született, szülővárosában, majd Kolozsváron futballozott, innen került Magyarországra. A PMSC volt az első csapata, aztán játszott Csepelen, Győrött, Kispesten, Nyíregyházán és Nagykanizsán. Az NB I-ben 144 találkozón 30 gólt szerzett. A profi labdarúgás után alacsonyabb osztályban szerepelt Ausztriában és itthon is. A 2007-ben létrejött Illés Akadémia alapító edzői gárdájának tagja: 18 éven át dolgozott az akadémián. Azoitei emellett dolgozott a Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapatánál is.



További hír, hogy az átigazolási időszak lezárásáig (augusztus 31.) a csapat megerősítése érdekében folynak tárgyalások játékosokkal, de egyelőre nincs megállapodás egyik kiszemlettel sem. Hallay Zalánnal viszont közös megegyezéssel távozott. A szakemberek közötti megállapodás alapján pedig – januárig biztosan – a Haladás VSE vármegyei I. osztályú csapattal készül Tóth Márton, Vigh Patrik, Buzás László és Hende Máté.