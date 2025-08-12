Haladás: Gyirmótra igazolt a Hollandiát is megjárt középpályás

A Gyirmót három forduló után pontveszteség nélkül vezeti a tabellát. A szombathelyi születésű, a Lurkó UFC-ben nevelkedett Rácz Barnabás korábban a Haladásban, az Újpestben, a holland másosztályő FC Eindhovenben, majd újra a Szombathelyi Haladásban, aztán a Vasasban szerepelt. A 29 éves, korábbi utánpótlás-válogatott futballista a legutóbbi szezonban a Vasasban hétszer volt kezdő, tizenkét alkalommal csere, gólt nem szerzett.

A Haladás korábbi középpályása, Rácz Barnabást a Gyirmótot erősíti

Fotó: VN/Gyirmőt FC

- Csalódott vagyok az elmúlt időszakom miatt, viszont most annál nagyobb bennem a bizonyítási vágy – mondta Rácz Barnabás a Gyirmót honlapjának. – Úgy vallom, az embernek néha egyet vissza kell lépnie, hogy utána kettőt léphessen előre! Pontosan ez a tervem Gyirmóton, ahová hosszú távra köteleztem el magam, s ahol ilyen körülmények között nem lehet más célom, célunk, mint, hogy folyamatosan fejlődve, a legmagasabbra törjünk!”