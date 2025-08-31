1 órája
Haladás: kiengedték a kórházból az ügyvezetőt, elmondta, mi lenne a legjobb gyógyszer
A Haladás NB III-as labdarúgócsapatának ügyvezető igazgatóját, Keringer Zsoltot hétfőn reggel vitték be a szombathelyi kórházba. Szerencsére azóta már otthon pihen.
Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn kora reggel kórházba került a Haladás NB III-as labdargúgócsapatának ügyvezető igazgatója, Keringer Zsolt. Nos, szerencsére az ügyvezetőt csütörtökön kiengedték a szombathelyi Markusovszky kórházból.
- Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem - mondta Keringer Zsolt, aki azóta otthonában pihen.
A gyermekkora óta Haladásért rajongó Keringer Zsolt nem hazudtolta meg magát
- Szedem a gyógyszereket, amiket a kórházban felírtak, de megmondom őszintén: számomra a legjobb orvosság a Haladás győzelme lenne! - jelezte az ügyvezető.
A Haladás vasárnap 17.30-kor az OPUS Tigáz Tatabányát fogadja a Haladás Sportkomplexumban.