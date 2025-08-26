Labdarúgás
2 órája
Haladás: kórházba került az ügyvezető igazgató
Keringer Zsolt vasárnap éjszaka került be a szombathelyi Markusovszky kórházba, de a tervek szerint hamarosan kiengedik.
"A Haladás ügyvezető igazgatója, Keringer Zsolt vasárnap éjszaka kórházba került - de a tervek szerint pár napon belül már elhagyhatja az egészségügyi intézményt. Ezúton is jobbulást kívánunk, Zsolti és visszavárunk" - olvasható a Haladás facebook-oldalán.
Mi is jobbulást kívánunk Keringer Zsoltnak!
Haladás: folytatás Gyirmóton
A Haladás vasárnap drámai meccsen - két kiállítás, öt gól, két tizenegyes - 3-2-re kikapott Mezőörsön és kiesett a Mol Magyar Kupából. A vasiak szerdán 19 órakor a labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjában az éllovas Gyirmót otthonában lépnek pályára.
