Haladás: két kapufát rúgott, mégis kikapott a vasi csapat Dorogon

Dorogi FC-Haladás 2-1 (2-1). Dorog, 300 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Erdélyi.

Haladás: Horváth Alex – Dezamits, Jancsó, Balogh, Á., Tarján – Horváth M. (Juhász, 63.), Szakály – Füzi (Fábián, 82.), Moharos (Horváth A., 63, Hári (Bene, 63.) - Fehér (Pruska, 70.). Edző: Vígh Ferenc.

Gólszerzők: Tischler 2 (32., 37.), illetve Hári (2.).

A rekkenő hőségben góllal kezdte a mérkőzést a Haladás. A 2. percben Füzi ment el a jobb oldalon, beadását Fehér továbbfejelte, az érkező Hári hat méterről, ballal, kissé balról, kapásból a jobb sarokba lőtt (0-1). Egy perc múlva Fehér futott el a bal oldalon, középre adott labdáját Moharos levette, majd 14 méterről alig lőtt fölé. A 11. percben bal oldali hazai szöglet után Tischler hat méterről fejelt, Horváth Alex azonban biztosan védett. Összességében azonban a helyzetek ellenére sok hibával tarkított játékot láthattak a nézők. A dorogiak próbálkoztak, de nem sok elképzelés volt a játékukban. A 32. percben Szamosi futott el a jobb oldalon, a védők csak tisztes távolságból követték - beadását a rövid saroknál érkező Tischler öt méterről a rövid, bal sarokba fejelte (1-1). Támadásban maradtak a dorogiak és hamarosan már vezettek is. A 37. percben bal oldali beadást után a visszafejelt labdát Tischler nyolc méterről, középről a kapu közepébe helyezte (2-1). A 42. percben Moharos 25 méteres szabadrúgását Tóth Gábor nagy vetődéssel szögletre tolta. Füzi jobb oldali szögletét a hosszún érkező Jancsó hat méterről fejelte kapura, de Tóth védett.

A Haladás alulmaradt Dorogon

Forrás: Haladás

Szünet után nagy lendülettel kezdett a Haladás. A 47. percben Moharos indult meg jobbról befelé, 13 méteres, léc alá tartó lövését Tóth a felső lécre tolta. Két perc múlva egy vasi kisszöglet után Moharos jobbról beívelt labdáját Fehér hét méterről a felső kapufára fejelte. Az 54. percben – úgy tűnt – Tarjánt rúgták fel a tizenhatoson belül, de a bíró szerint semmi sem történt. A 66. percben Bene ment el a jobb oldalon, majd 12 méterről lőtt, Tóth Gábor védett. Fölényben futballozott a Haladás, sorra vezette támadásait, a Dorog védekezett. A 82. percben Horváth Arnold lőtt fölé 21 méterről. A 95. percben Juhász balról a hosszú. jobb oldalra ívelt, Bene visszatette a labdát, Jancsó 11 méteres lövését bravúrral védte a kapus.