Haladás: lemondott a vezetőedző!

Az NB III. Észak-nyugati csoportjának 4. fordulójában vasárnap kora este a Haladás hazai pályán 4-2-re kikapott az ETO Akadémiától. A vereséget követően a szombathelyiek vezetőedzője, Vígh Ferenc lemondott. Vígh Ferenc a télen érkezett a Haladáshoz, a 2024/25-ös bajnoki szezonban benntartotta a vasiakat az NB III-ban. A szombathelyiek viszont a 2025/26-os szezonban az eddig lejátszott négy fordulóban egy döntetlent és három vereséget könyvelhettek el – egy pontot szereztek és az utolsó előtti helyen állnak a tabellán.

Fotó: CSEH GABOR

A Haladás facebook-oldalán hétfőn reggel az alábbi közlemény jelent meg

Lemondott Vígh Ferenc

Az ETO Akadémia (2-4) elleni NB III-as bajnoki mérkőzést követően Vígh Ferenc vezetőedző felajánlotta lemondását, abban bízva, hogy lépése új impulzusokat adhat a csapatnak. Vígh Ferenc lemondását a klub vezetése elfogadta.

Ezúton szeretnénk megköszönni munkáját, elkötelezettségét és szenvedélyét, amellyel az elmúlt időszakban vezette csapatunkat.

Vele együtt számos szép pillanatot éltünk át a pályán és azon kívül is, és mindig hálásak leszünk az energiáért, amit a játékosokba és a közösségünkbe fektetett.

Most új fejezet kezdődik klubunk életében, de Vígh Ferenc mindig a csapat történetének része marad, hisz vele együtt harcoltuk ki az NBIII-ban maradást.

Klubunk mihamarabb igyekszik megtalálni az új vezetőedzőt, hiszen vasárnap már Magyar Kupa-mérkőzést vív a csapat.

Az új szakmai stáb kialakításáig a csapat edzéseit Simon Ádám sportigazgató, szakmai vezető irányítja.

Vígh Ferenc vezetőedzőnek sok sikert kívánunk pályafutásához!



