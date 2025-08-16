Haladás: most már győzni kellene!

A vártnál gyengébben indította a bajnokságot a Haladás: a szombathelyi gárda a veszprémi 1-1-es döntetlen után hazai pályán 2-0-ra kikapott a Bicskétől, míg idegenben 2-1-re Dorogon. Pedig a játékkal nincs különösebb probléma, a helyzetek minden meccsen megvannak – mégsem jönnek az eredmények. A vasiak jelenleg a tabella utolsó előtti helyén tanyáznak.

Támadásban Moharos Leó, a Haladás futballistája

Fotó: Cseh Gábor

Az ETO Akadémia is gyengén rajtolt, hiszen két vereséggel kezdte a szezont. Az első fordulóban hazai környezetben kapott ki a felcsúti fiataloktól 3-1-re, majd a Nagy Ádám vezette csapat Budaörsön szenvedett 4-0-s vereséget. A múlt héten aztán kiszakadt a gólzsák: a győriek a Rába-partján 6-1-re verték az Újpest II. együttesét. A zöld-fehérek legrutinosabb játékosa Kiss Máté. A győriek három forduló után három ponttal a tizedik helyen állnak a tabellán.

– Nem indult számunkra túl jól a szezon, de nem szokásom és nem is szeretek magyarázkodni. – mondta Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője. –A bajnokság nem négy-öt fordulóból áll. Játékban fejlődtünk a tavaszhoz képest, de a kapu előtti hatékonyság és határozottság szinte ugyanaz mint volt, a helyzeteink megvannak és sajnos ki is maradtak, egyenlőre. A Győr második csapata érkezik hozzánk a Rohonci útra, ellenük tavasszal egy heroikus mérkőzést játszottunk. Most is nehéz kilencven percre számítok, hiszen ellenfelünk kiütéses győzelmet aratott az elmúlt fordulóban és ez tiszteletet parancsoló, de számunkra minden egyes mérkőzésen a győzelem megszerzése a cél. Több játékosom is kisebb sérüléssel bajlódik így az összeállítás még képlékeny.

Különleges meccs lesz a Haladás nyári igazolásának

– Számomra ez egy teljesen más, különleges mérkőzés lesz érzelmileg, mint a többi, hiszen az ETO-nál nevelkedtem. – mondta a nyáron az ETO Akadémiától igazolt 20 esztendős támadó középpályás, Moharos Leó. – Ez azonban már a múlt, jelenleg csak arra koncentrálok, hogy a Haladás sikeresen szerepeljen, ehhez pedig meg kell szereznünk az első győzelmünket. Az eddigi fordulókban az eredmények nem jöttek, pedig a játékkal nem volt nagy probléma. Azt gondolom, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét, és végre nyerni is tudunk. A győriek jól kezdtek, remek focisták alkotják a keretet, úgyhogy nagyszerű kilencven percre van kilátás. Hiszek a csapatunkban, úgyhogy csakis győzelemben gondolkodok.