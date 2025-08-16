26 perce
Haladás: most már győzni kellene!
A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 4. fordulójában vasárnap 17.30-as kezdéssel a Haladás az ETO Akadémia együttesét fogadja a Haladás Sportkomplexumban.
A vártnál gyengébben indította a bajnokságot a Haladás: a szombathelyi gárda a veszprémi 1-1-es döntetlen után hazai pályán 2-0-ra kikapott a Bicskétől, míg idegenben 2-1-re Dorogon. Pedig a játékkal nincs különösebb probléma, a helyzetek minden meccsen megvannak – mégsem jönnek az eredmények. A vasiak jelenleg a tabella utolsó előtti helyén tanyáznak.
Az ETO Akadémia is gyengén rajtolt, hiszen két vereséggel kezdte a szezont. Az első fordulóban hazai környezetben kapott ki a felcsúti fiataloktól 3-1-re, majd a Nagy Ádám vezette csapat Budaörsön szenvedett 4-0-s vereséget. A múlt héten aztán kiszakadt a gólzsák: a győriek a Rába-partján 6-1-re verték az Újpest II. együttesét. A zöld-fehérek legrutinosabb játékosa Kiss Máté. A győriek három forduló után három ponttal a tizedik helyen állnak a tabellán.
– Nem indult számunkra túl jól a szezon, de nem szokásom és nem is szeretek magyarázkodni. – mondta Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője. –A bajnokság nem négy-öt fordulóból áll. Játékban fejlődtünk a tavaszhoz képest, de a kapu előtti hatékonyság és határozottság szinte ugyanaz mint volt, a helyzeteink megvannak és sajnos ki is maradtak, egyenlőre. A Győr második csapata érkezik hozzánk a Rohonci útra, ellenük tavasszal egy heroikus mérkőzést játszottunk. Most is nehéz kilencven percre számítok, hiszen ellenfelünk kiütéses győzelmet aratott az elmúlt fordulóban és ez tiszteletet parancsoló, de számunkra minden egyes mérkőzésen a győzelem megszerzése a cél. Több játékosom is kisebb sérüléssel bajlódik így az összeállítás még képlékeny.
Különleges meccs lesz a Haladás nyári igazolásának
– Számomra ez egy teljesen más, különleges mérkőzés lesz érzelmileg, mint a többi, hiszen az ETO-nál nevelkedtem. – mondta a nyáron az ETO Akadémiától igazolt 20 esztendős támadó középpályás, Moharos Leó. – Ez azonban már a múlt, jelenleg csak arra koncentrálok, hogy a Haladás sikeresen szerepeljen, ehhez pedig meg kell szereznünk az első győzelmünket. Az eddigi fordulókban az eredmények nem jöttek, pedig a játékkal nem volt nagy probléma. Azt gondolom, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét, és végre nyerni is tudunk. A győriek jól kezdtek, remek focisták alkotják a keretet, úgyhogy nagyszerű kilencven percre van kilátás. Hiszek a csapatunkban, úgyhogy csakis győzelemben gondolkodok.
– Mondanom sem kell, nem egy ilyen szezonkezdésről álmodtunk. – mondta a Haladás közösségi oldalán Horváth Arnold. – Szomorú, hiszen, ha a helyzetek számát nézzük, ennek többnek kellene lennie. Pozitívum, hogy Tihanyban sikerült továbbjutni a kupában. Keretünk a nyáron nagy változásokon ment keresztül: érkeztek új játékosok, és voltak távozók is. – Veszprémben kezdtük a szezont az 1-1-es döntetlennel, a csapat csalódásként élte meg akkor, hiszen tudtuk, az egy pont akkor ér valamit, ha Bicske ellen hazai pályán győzünk. A Rohonci úton az első félidőben simán vezethettünk volna, de a ziccereink kimaradtak, míg az ellenfél a második játékrészben belőtte azokat. A harmadik fordulóban Dorogra utaztunk. Már a mérkőzés elején betaláltunk, ezután azonban kívülről úgy tűnt, mintha átengedtük volna nekik a kezdeményezést. A rutinos focistákkal a soraiban felálló Dorog rövid időn belül kettőt is rúgott. A második negyvenöt percben sikerült váltani, benne volt a levegőben a gól, de a lehetőségeink ezúttal is kimaradtak. Azt gondolom, hogy tenni kell tovább a dolgunkat, és előbb-utóbb a befektetett munkát az élet visszaadja. Ami a vasárnapot illeti, a második csapatok ellen mindig nehéz készülni, mert a keretük változik. Kemény meccsre számítok. Csak a győzelmet tartom elfogadhatónak. Biztos vagyok benne, hogy a csapat mindent megtesz ennek érdekében.