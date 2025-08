Haladás: szerdai bajnoki meccs a Bicske ellen

Veszprémi döntetlennel (1-1) kezdte, majd tihanyi 6-1-es Magyar Kupa-győzelemmel folytatta szereplését a Haladás. A vasiak tehát eddig sem a felkészülési mérkőzéseken, sem a bajnokságban, sem pedig a kupában nem kaptak ki. Ám még csak az út elején járnak a zöld-fehérek, a Bicske elleni szerdai találkozó nem ígérkezik könnyűnek.

Tarján Patrik és csapata, a Haladás a Bicskét fogadja a Haladás Sportkomplexumban.

Fotó: Cseh Gábor



Ami a a bicskeieket Knolmár Milán (BKV Előre), Fehér Barnabás (Hódmezővásárhely), Major Martin (Gyirmót FC Győr), Pócs Balázs (Vasas), Minárcsik Áron (ESMTK), Savanya Ferenc (Nyíregyháza), Turcsik Bálint (ETO Akadémia), Herczeg Zalán (Kelen SC), Mohai Bálint (Főnix-Gold), Varasdi Dániel (Kozármisleny), Harmat Zsombor (Nyíregyháza), Nemes Márton (Ferencváros), valamint két, Szombathelyen is nevelkedő labdarúgó: Fischl Simon (MTK Budapest) és Varga Mátyás (TuS Greinbach). A távozók között is sokan vannak, eligazolt például a rutinos Beliczky Gergő és Tischler Patrik is..Alaposan átalakult tehát Csordás Csaba kerete. A bajnokságot hazai pályán kezdték, 1-0-s vereséget szenvedtek az Újpest II-től. A kupában gáláztak: Devecserben játszottak és 10-1-re győztek.

Legutóbb a Haladás megverte a Bicskét

A Haladás és a Bicske legutóbbi meccsét Szombathelyen a vasiak nyerték 3-1-re.

- Ugyan sokan távoztak Bicskéről, de az érkezők közül valamennyien NB-s játékosok voltak korábban – mondta Vígh Ferenc, a Haladás edzője. – A vendégek keretét tehát jó játékosok alkotják. Persze az is igaz, hogy egyik napról a másikra nem lehet csapatot építeni. Abban is biztos vagyok, hogy vissza akarnak vágni a tavaszi vereségért. Láttam az első meccsüket, a nyitányon az Újpest II. ellen egyáltalán nem játszottak rosszul a bicskeiek. A bicskeiek idén más célokért küzdenek, mint tavaly - csakúgy, mint mi. Ami minket illet, örülök, hogy a legutóbbi tihanyi kupameccsen valamennyi fiatalnak játéklehetőséget tudtam adni. És annak is örülök, hogy jó eredményt értünk el - a kupasiker erőt kell, hogy adjon a bajnokira is. Függetlenül arról, hogy nyilván a Bicske teljesen más játékerőt képvisel, mint a Tihany. Sem sérültünk, sem eltiltottunk nincs. Lelkes szurkolóink az első hazai bajnokin győzelmet várnak tőlünk - természetesen a három pont begyűjtése a célunk!