Labdarúgás

1 órája

Haladás: vasárnap javítani kell a helyzetkihasználáson

Címkék#nb#Haladás#csapat

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 3. fordulójában vasárnap 17.30-as kezdéssel a Haladás a Dorogi FC vendége lesz,

Pum András

A dorogi együttes alaposan megerősödött a nyáron, a Komárom-Esztergom vármegyeiek több, rutinos futballistát is igazoltak. De váltás volt a kispadon is, Bücs Zsolt helyére Nikházi Márk érkezett. Ami pedig a játékoskeret illeti, Tóth Gábor az Érd csapatából érkezett kapusposztra. A védelembe jött jobb oldalra Szamosi Tamás Budaörsről, Dulló Martin Bicskéről és Hadnagy Bence Monorról belső védőnek, valamint Pusztai Dániel Kaposvárról a bal oldalra.  A középppálya középső részére igazolták Nagy-Kolozsvári Dánielt és Farkas Gábort Egerből, a 36-szoros válogatottkorábbi Haladás-futballistát,  Koman Vladimirt, valamint Erdei Andrást és Erdey Zsombort a Kelen SC csapatából. Szélső illetve támadó posztokra érkezett az utolsó három szezonban 44 bajnoki gólt szerző Barczi Dávid a III. Kerület csapatától, az utánpótlás szinten Ajax és PSV csapatánál pallérozódott Horváth Olivér Budafokról, a jelentős NB I-es múlttal rendelkező Tischler Patrik Bicskéről, valamint az előző szezonban NB I-ben  is bemutatkozó Benlő Péter Diósgyőrből. A Dorog a nyitányon otthon 1-0-ra verte a Budaörsöt, majd 2-1-re győzött az Újpest II. vendégeként.  Tischler egyébként mindkét meccsen egy-egy gólt szerzett.

Haladás
A Haladás támadója, Füzi Ákos jó teljesítményt nyújtott a Bicske ellen
Fotó: Cseh Gábor

Ami  a Haladást illeti, a vasiak 1-1-re végeztek Veszprémben, majd szerdán hazai pályán 2-0-kikaptak a Bicskétől.

A Haladás edzője bízik a meglepetésben

– A szerdai meccsen ismét bebizonyosodott a futball egyik alapszabálya, ha egy csapat kihagyja a helyzeteit, akkor megbünteti a futball – mondta Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője. – Ennél persze nagyobb baj lett volna, ha a Bicske ellen helyzetünk sem lett volna, dehát ugye bőven megvoltak a lehetőségeink a győzelemre is. Ami a vasárnapi, dorogi bajnokit illeti, nagyon nehéz mérkőzés lesz, a hazaiak  több, volt NB I-es játékossal erősítettek, akik ha már nem is tudják hozni a korábbi futómennyiségüket, tudásuk bőven megvan ehhez az osztályhoz. Nem mi vagyunk a meccs esélyesei, de láttuk az első két fordulóban, hogy ebben a csoportban lehetnek meglepetés-eredmények. Ehhez nekünk elsősorban a kapu előtti  hatékonyságon kell javítanunk – ebben az esetben lehet esélyünk a jó eredményre. Valamennyi játékosom egészséges és hadrafogható. 

 

