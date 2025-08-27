Haladás-vereség az éllovasnál

Gyirmót FC Győr-Haladás 4-1 (2-0). Gyirmót, 600 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.

Haladás: Horváth A. - Dezamits, Balogh, Kozári, Fábián (Hári, 82.), Tarján (Papp, 46.) – Szakály, Horváth M (Horváth A., 46.), Bene (Juhász, 46.) – Fehér, Pruska (Moharos, 46.). Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Gólszerzők: Tömösvári 2 (42., 53.), Lányi (34.), Nagy K. (86.), illetve Juhász (65.).

A gyirmótiak kezdték jobban a mérkőzést, mezőnyfölényt harcoltak ki, de komoly helyzetet nem sikerült kidolgozniuk. A vasiak keveset birtokolták a labdát és helyzetbe nem tudtak kerülni. A Gyirmót beszorította saját térfelére a szombathelyi együttest. A 32. percben Miknóyczki-Rácz-Miknyóczki háromszögelés után utóbb hat méteres lövését Horváth Alex bravúrral szögletre tolta. A jobb oldali szögletbe a kirepülő Horváth Alex belepaskolt, Kicsun visszaemelte a labdát, Lányi pedig nyolc méterről gyengén kapura fejelt, a labda bepattogott a hálóba a földön fekvő Horváth Alex mellett (1-0). A 42. percben formás jobb oldali gyirmóti adogatás után a bepasszolt labdát Tömösvári egy védővel a nyakán a kapu közepébe sodorta (2-0).

A szünetben nem kevesebb, mint négyet is cserélt Simon Ádám megbízott vezetőedző.

Nem meglepő, az első félidőben nagyon gyengén futballozott a vasi együttes. Az 53.percben Lányi jobb oldali lapos beadását a hosszún becsúszó Kicsun két méterről az üres kapu fölé lőtte. Két perc múlva egy jobbról, élesen belőtt labdát Tömösvári hét méterről a jobb sarokba fejelte (3-0). Az 59. percben Hudák balról, 13 méterről leadott lövése a felső lécről vágódott ki. A 63. Moharos jobb oldali lövésébe, Juhász tette bele a lábát, de a kapus bravúrral védett. A 65. percben Juhász balról, 15 méterről leadott lövése a bal sarokba vágódott (3-1). A Haladás megnyomta a hátralévő időt, Moharos lövését védte Papp. A 86. percben viszont Nagy Krisztián lépett ki a védők közül és 11 méterről a kifutó kapus mellett a jobb sarokba helyezett (4-1).

A Gyirmót teljesen megérdemelten nyert, a Haladás csak a második félidő egyes periódusaiban játszott elfogadhatóan. A vasiak továbbra is nyeretlenek a bajnokságban - öt meccsen egy pontot szereztek.