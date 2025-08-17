1 órája
Haladás-vereség: ritkán látható gólt lőtt az ETO Akadémia - fotók
A labdarúgó NB III Bakony-csoportjának 4. fordulójában a Haladás hazai pályán 4-2-re kikapott az ETO Akadémiától.
Haladás-ETO Akadémia 2-4 (2-2). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Büki.
Haladás: Rózsa – Kozári, Jancsó, Balogh – Dezamit (Juhász., 61.), Zsiga (Hári, 46.), Szakály, Horváth Arnold, Tarján (Pruska, 74.) – Füzi (Horváth M., 61.), Moharos (Fehér, 46.). Edző: Vígh Ferenc.
Gólszerzők: Füzi (3.), Balogh Á. (38.), illetve Kiss M. (32.), Kulcsár (37.), Sahli (59.), Mascoe (73.).
Góllal kezdte a mérkőzést a Haladás. A 3. percben Dezamits jobb oldali beadását többen is elvétették, az ide-oda pattogó labdát pedig Füzi hat méterről a léc alá bombázta (1-0). A vendégeket nem fogta meg a gól, próbáltak támadásokat építeni – ám a hazaiak nem ültek rá az eredményre, változatos volt a meccs. Ám egyik kapu előtt sem alakult ki komoly helyzet. A 17. percben Dezamits kapott labdát a jobb szélen, de 15 méterről a hosszú, jobb sarok mellé lőtt. Két perc múlva Füzi került helyzetbe, de közeli lövését Kocsis védte. A 32. percben jobb oldalon szabadrúgáshoz jutottak a vendégek. Sahli nem középre ívelt, hanem a tizenegyespont tájékára passzolt, ahol az érkező Kiss Máté, jobbal, 13 méterről a bal sarokba lőtt (1-1). A 37. percben Mascoe jobb oldali beadását Kulcsár kapásból,öt méterről, ballal a kapu közepébe vágta (1-2). A 38. percben Szakály jobb oldali szögletét Kozári középen továbbfejelte, a hosszún érkező Baloghoz került a labda, a védő három méterről óriási erővel a léc alá lőtt (2-2).
Haladás -Győri ETO 2Fotók: Cseh Gábor
Szünet után az 52. percben Baloghoz került a labda a jobb oldalon, hat méterről leadott lövése azonban elsuhant a bal felső sarok mellett. Öt perc múlva Lacza került nagy helyzetbe a jobb oldalon, de tíz méterről magasan fölé emelt. Az 59. percben ritkán látható góllal szerzett vezetést az ETO Akadémia. Füzi veszített labdát a félpályánál, Sahli lecsapott rá és már a Haladás térfeléről – de szinte a félpályáról, 45 méterről - kapura emelt, a kétségbeesetten visszafutó Rózsa nem ért vissza, a labda pedig a jobb sarokba hullott (2-3). A 73. percben Garamszegi-Géczy 18 méteres lövését védte Rózsa. A 73. percben Garamszegi-Géczy ívelt balról középre, a védők között kilépő Mascoe öt méterről a jobb sarokba helyezett (2-4). Három perc múlva Hári 17 méteres lövését fogta Kocsis. A Haladás nem adta fel, a 80. percben Juhász jobbról eleresztett életerős löketét tolta szögletre. A jobb oldali szöglet után a hosszún érkező Balogh kapásból, 10 méterről a jobb kapufát találta telibe. A 89. percben az ide-oda flipperező labdát Jancsó félfordulattal hat méterről lőtte kapura – éppen Kocsis kezébe.
Hektikus mérkőzésen mindkét oldalon sok helyzet maradt ki, a hazaiak védekezése enyhén szólva lyukas volt – megérdemelten nyert az ETO Akadémia.