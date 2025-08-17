Haladás-vereség: ritkán látható gólt lőtt az ETO Akadémia - fotók

Haladás-ETO Akadémia 2-4 (2-2). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Büki.

Haladás: Rózsa – Kozári, Jancsó, Balogh – Dezamit (Juhász., 61.), Zsiga (Hári, 46.), Szakály, Horváth Arnold, Tarján (Pruska, 74.) – Füzi (Horváth M., 61.), Moharos (Fehér, 46.). Edző: Vígh Ferenc.

Gólszerzők: Füzi (3.), Balogh Á. (38.), illetve Kiss M. (32.), Kulcsár (37.), Sahli (59.), Mascoe (73.).

Góllal kezdte a mérkőzést a Haladás. A 3. percben Dezamits jobb oldali beadását többen is elvétették, az ide-oda pattogó labdát pedig Füzi hat méterről a léc alá bombázta (1-0). A vendégeket nem fogta meg a gól, próbáltak támadásokat építeni – ám a hazaiak nem ültek rá az eredményre, változatos volt a meccs. Ám egyik kapu előtt sem alakult ki komoly helyzet. A 17. percben Dezamits kapott labdát a jobb szélen, de 15 méterről a hosszú, jobb sarok mellé lőtt. Két perc múlva Füzi került helyzetbe, de közeli lövését Kocsis védte. A 32. percben jobb oldalon szabadrúgáshoz jutottak a vendégek. Sahli nem középre ívelt, hanem a tizenegyespont tájékára passzolt, ahol az érkező Kiss Máté, jobbal, 13 méterről a bal sarokba lőtt (1-1). A 37. percben Mascoe jobb oldali beadását Kulcsár kapásból,öt méterről, ballal a kapu közepébe vágta (1-2). A 38. percben Szakály jobb oldali szögletét Kozári középen továbbfejelte, a hosszún érkező Baloghoz került a labda, a védő három méterről óriási erővel a léc alá lőtt (2-2).