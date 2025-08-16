Haladás VSE: ismét vereség

Nyírbátorban szenvedett vereséget a Haladás VSE futsalcsapata.

Haladás VSE: Körmendy Gábor a labdával - egy egyik fiatal HVSE-játékos a sok közül.

Fotó: Unger Tamás/VN-archív



A nyitófordulóban a Haladás hazai pályán maradt alul az Újpest ellenében (0-4), míg a Nyírbátor Debrecenben kapott ki 4-1-re. Érdekesség, hogy a két csapat edzőmeccset vívott egymással a felkészülési időszakban, akkor a Haladás 5-1-re kapott ki a Nyírbátortól. A péntek esti találkozónak egyébként a több rutinos játékost felvonultató házigazda futott neki esélyesként. A zöld-fehér gárdából hiányzott Novák, Volner és Kárász.

Haladás VSE - jegyzőkönyv

Nyírbátor B-Kerép–Haladás VSE 6-1 (4-0). Nyírbátor, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szabó F., Szabó P., Szűcs L.

Nyírbátor: TóthM. – Kovács B., Bartha, Kovács E., Stevani. Csere: Dobi (kapus), Kovács G., Szentes-Bíró, Sánta, Bakó, Orosz, Nagy B., Szucsányi, Tóth M. Edző: Trencsényi János.

HVSE: Gyimesi – Rosner, Mézer, Sodics, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Nagy Barnabás, Nagy Bálint, Vincze, Körmendy, Ötvös, Horváth M. Edző: Sziffer András.

Gólszerzők: Stevani (4.), Nagy B. (5.), Kovács B. (6.), Bartha (15., 33.), Tóth M. (22.), ill. Horváth M. (36.).

A hazai csapat agresszívan kezdett, rögtön benyomta sok labdát, sok párharcot elveszítő ellenfelét. És a nyomasztó mezőnyfölény gyorsan góllá, gólokká érett: a 6. percben már 3-0-ra vezetett a Nyírbátor – ez pedig meg is adta a mérkőzés alaphangját. A házigazda a folytatásban nyugodtan, magabiztosan futballozott, míg a lassan magára találó Haladás próbálta megnehezíteni ellenfele dolgát – több, kevesebb sikerrel. De a szünetig érezhetően eldőlt az összecsapás sorsa (4-0). Fordulás után azért kiegyenlítettebb játékot láthattak a szurkolók, de a hazai győzelmet egy pillanatig nem fenyegette veszély, Viszont a Haladás becsületgólja – az ifjú Horváth Mátyás révén – azért csak összejött.

– Hét órás utazás volt a lábakban, nem csoda, hogy tompán, sok hibával kezdtünk, amit természetesen büntetett rutinos ellenfelünk – értékelt Sziffer András, a HVSE edzője. – Gyorsan nagy hátrányba kerültünk, így a folytatásban futnunk kellett az eredmény után. De a második félidő már jobban nézett ki – erre a teljesítményre lehet építeni a jövőben. Fordulás után sokat játszottunk vészkapussal, így többet birtokoltuk a labdát, és sok helyzetet dolgoztunk ki – de rendkívül határozatlanok voltunk kapu előtt. A házigazda jobban sáfárkodott a helyzetivel. De a jobb, rutinosabb, esélyesebb csapat megérdemelten nyert. Mi dolgozunk tovább, szeretnénk fejlődni – mind védekezésben, mind támadásban pontosabb játékra lesz szükség a részünkről. Annak viszont örülük, hogy Horváth Mátyás megszerezte saját maga, és a csapat első idei gólját.

Az NB I.-e futsalbajnokság 3. fordulójában a Haladás VSE augusztus 25-én, hétfőn (18.30) a több volt szombathelyi játékost felvonultató Nyíregyházát fogadja.