Futsal

25 perce

Hétfő esti csata: pályán a Haladás VSE

Címkék#Haladás VSE#Nyíregyháza#HVSE

Az NB I.-es futsalbajnokság 3. fordulójában a Haladás VSE a Nyíregyházát fogadja hétfőn 18.30-kor. Haladás VSE: jön az első győzelem?

Tóth Gábor

Az NB I.-es futsalbajnokság 3. fordulójában a Haladás VSE a Nyíregyházát fogadja hétfőn 18.30-kor - nehéz meccs, kemény ellenfér vár a fiatal zöld-fehér gárdára.

Haladás VSE
Haladás VSE - Sziffer András edző.
Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Haladás VSE - Nyíregyháza

A Haladás VSE eddigi két bajnokiját elbukta (HVSE-Újpest 0-4, Nyírbátor-HVSE 6-1), míg a Nyíregyháza két döntetlennel (PTE-Nyíregyháza 1-1, Nyíregyháza-DEAC 3-3) ) rajtolt – egyik gárda sem kezdte tehát túl jól a szezont. A vendégeknél Alasztics Marcell és Vatamaniuc-Bartha-Dávid személyben két volt Haladás-futballista is szerepel. Sőt, a legutóbbi válogatott összetartáson Alasztics és Vatamaniuc-Bartha mellett még Rafinha is képviselte a tavalyi bronzérmes Á Stúdió Nyíregyháza színeit.

– Ellenfelünk minőségi csapat, volt és jelenlegi válogatott játékosokat, remek légiósokat vonultat fel, csalóka tehát az eddigi két meccsen elért  két pontja – jelezte Sziffer András,  a HVSE trénre. – A tisztes helytállás a céluk, szeretnénk fejlődni – és azon leszünk, hogy megnehezítsük a Nyíregyháza dolgát. Novák Dániel és Kárász Noel visszatér közénk, azonban Vincze Dávid, Nagy Bálint és Homlok Levente játékára nem számíthatok.

 

